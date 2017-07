Gastgeber holen Amtspokal

artikel-ansicht/dg/0/

Altfriedland (dos) Nach mehrjähriger Pause haben die Mitglieder der Jugendwehren sowie die aktiven Einsatzkräfte wieder Wettkämpfe um den Amtspokal ausgetragen. "Es wird wohl der letzte Amtspokal gewesen sein", resümierte Fachbereichsleiter Dietmar Müller. Er sowie die Amtswehrführung erlebten auf der Wiese am Klostersee anspruchsvolle Wettkämpfe. Amtswehrführer Martin Zohles lobte, dass aus allen Wehren des Amtes Teams an den Start gegangen waren und dass sich sehr viel Nachwuchs dem sportlichen Vergleich stellte. Ein Dank ging an die Ausrichter von der Feuerwehr Altfriedland, die das Gelände bestens vorbereitet hatten, sowie an Wettkampfleiter Tino Krebs.