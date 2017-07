Spielplatz wird eröffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Ein Sommerfest feiert am Sonnabend der Anwohnerverein aus der Flakenseesiedlung, der "IG Flakenseesiedlung" heißt, weil er als Interessengemeinschaft begann. Es beginnt um 15 Uhr in einer der Stichstraßen der Siedlung mit Angeboten von Nachbarn für Nachbarn wie Hüpfburg, Spiele, Kaffee und Kuchen, Tombola. Weitere Beiträge sind willkommen.

Besonderer Höhepunkt des Programms in diesem Jahr: Um 16 Uhr wird der neue städtische Spielplatz an der Waldpromenade/Ecke Fuchssteig eröffnet. Er befindet sich ein kleines Stückchen außerhalb der Siedlung, weil in dem Gebiet kein geeigneter Standort zu finden war. Gebaut hat ihn die Stadt, die Initiative geht aber wesentlich auf den Anwohnerverein zurück, der auch Spenden für das Projekt einwarb und es zu diesem Zweck unter anderem bei der Fanta-Spielplatz-Initiative anmeldete.