CDU und CSU präsentieren gemeinsames Wahlprogramm

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586120/

Horst Seehofer gibt sich ganz handzahm. "Ich bin so froh mit dem, was da drin steht", sagt der CSU-Boss über das gemeinsame Wahlprogramm der Union, das voller Selbstgewissheit als "Regierungsprogramm" firmiert. In den letzten Monaten, verrät Seehofer, gab es "nie einen Streit", weder innerhalb der Schwesterparteien noch zwischen ihnen: "Es lief sehr sachorientiert."

Kaum zu glauben, diese Harmonie, aber erstens wird Seehofers Mitteilung von CDU-Chefin Angela Merkel bestätigt, zum anderen ist nichts Gegenteiliges aus dem engen Zirkel herausgedrungen, der an dem Konzept beteiligt war.

Wie auch immer sich die bis ins Frühjahr wegen der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin heftig zerstrittenen Teilnehmer am Programmprozess zusammengerauft haben, fest steht, dass Seehofer und Merkel das Kriegsbeil rechtzeitig vor Beginn der entscheidenden Phase vor dem 24. September begraben haben. Sie vertrauen sich derzeit "blind" (Seehofer) oder "völlig" (Merkel). Ob das wieder nur ein "Burgfrieden" ist, der brüchig wird, sobald die Welle der Zuwanderer wieder anschwillt, wird sich zeigen.

Jedenfalls ist die Zahl der Unzufriedenen in der Union überschaubar. Noch immer mosert Wolfgang Bosbach über die taktische Kehrtwende Merkels zur "Ehe für alle" und sagt düster voraus: "Wer den Zeitgeist heiratet, wird schnell Witwe." Mittelstands-Sprecher Carsten Linnemann mokiert sich über die Art der Programm-Präsentation: "Ich hätte mir einen Parteitag mit einer breiten Debatte über das Wahlprogramm gewünscht."

Das ist nicht neu - dass CDU und CSU, anders als die Konkurrenz, ihr inhaltliches Angebot an die Wählerschaft nicht auf getrennten Parteikongressen diskutieren, sondern im Kreis der jeweiligen Vorstände.

Das ruft regelmäßig die Kritik der Wettbewerber hervor, birgt aber zum Beispiel für die CSU den Vorteil, dass sie neben dem gemeinsamen Programm bis Ende Juli einen eigenen "Bayern-Plan" auflegen kann, in dem dieses Mal die beiden Reizvokabeln "Obergrenze" und "Leitkultur" auftauchen, die von der CDU (besonders von deren Frontfrau) abgelehnt werden. So kann Seehofer in Bayern verkünden: "Wir halten Wort!" Alle übrigen Themen - von Steuerpolitik bis Innere Sicherheit - sind in der Union momentan rasch "ohne streitige Debatte zu konsentieren", wie ein Insider erklärt.

Seehofer und die CSU sind darum "hochzufrieden" mit dem Ergebnis, und die Kanzlerin hat sich tatsächlich darüber gefreut, "einfach noch mal ein bisschen zu träumen"? Ja, Angela Merkel empfindet es als wohltuend, mal ein reines CDU-Parteiprogramm zur Wahl erstellen zu können und dabei keine Rücksicht auf irgendwelche Koalitionspartner nehmen zu müssen.