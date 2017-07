Stadt hat TÜV-Gelände gekauft

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Zur Entwicklung von Eigenheimgrundstücken hat die Stadt Beeskow am Montag den größten Teil des ehemaligen TÜV-Geländes in Bahrensdorf gekauft. "Nur das Schloss, das ehemalige Gaststättengebäude und die dahinterliegende Werkstatt hat die Berliner Falstaf Vermögensverwaltung behalten", sagt Stadtkämmerer Steffen Schulze. Den größeren Teil, insgesamt sechs Hektar, ist in den Besitz der Stadt Beeskow übergegangen. Über Preise wird nicht gesprochen. Das Gute an der Nachricht ist, dass bereits im nächsten Jahr straßenbegleitend Eigenheime errichtet werden können, da dieses Areal zum Innenbereich gehört, sagte Schulze. Für den Außenbereich sind zunächst eine Bestandsaufnahme, die Planung des Abrisses und eine Bebauungsplanung nötig.