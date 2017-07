Bahn frei für "Nabucco"

artikel-ansicht/dg/0/

Mötzow (MZV) (tms) Große Klassik in kleinen Dörfern? In Mötzow ist man überzeugt, dass das funktioniert! Ob der Versuch erfolgreich verläuft, wird sich in genau einem Monat zeigen, wenn am Abend des 5. Augusts auf dem Domstiftsgut "Nabucco" über die Bühne geht. Wird Guiseppe Verdis erster großer Opernerfolg auch für die Mötzower zum ersten großen Open-Air-Erfolg, könnte aus der Premiere eine tolle Sommertradition werden. Zwar gehen Ernte und Kultur auf dem Vielfruchthof sowieso Hand in Hand, doch eine Oper als 120-Mann-Produktion (!) ist kaum zu vergleichen mit einem Tanzabend, einer Lesung oder einem Countryfest. Folglich betritt auch Familie Thiermann als Pächter des Domstiftsgutes Neuland, hat mit der Veranstaltungsagentur Paulis aber einen erfahrenen Partner. Sie ist spezialisiert auf Sommer-Open-Airs, geht solche Gastspiele mit Herz und Routine an. Und seit Techniker Thomas Beck jüngst vor Ort war, um Bühnenstandort und Bestuhlung abzusprechen, einhergehend mit der Abstimmung mit dem Amt Beetzsee, wird die Open-Air-Premiere immer greifbarer. Bühne und Orchesterzelt werden auf der Freifläche an der Hofgastronomie aufgebaut. Für die Bestuhlung wird die natürliche Anhöhe gen Hofladen genutzt; Strohhüpfburg und Verkaufsstände werden vorübergehend umplatziert. "Das ist eine perfekte Spielstätte", findet Techniker Beck und ist vom Erfolg der Mötzower Open-Air-Premiere überzeugt. Karten sind an allen Vorverkaufsstellen und im Hofladen des Domstiftsgutes erhältlich.