Tischtennis-Fahrkarte gelöst

Seelow (MOZ) Die Verantwortlichen der Seelower Tischtennis-Nachwuchsabteilung des SV Victoria Seelow sahen am Freitag gemeinsam mit den Aktiven sowie Eltern auf eine sehr erfolgreiche Tischtennissaison 2016/2017. Noch einmal ließen die Trainer und Betreuer die zahlreichen Erfolge bei den diesjährigen Mannschafts-Kreismeisterschaften, Titelturnieren der Einzelmeisterschaften sowie Ranglistenturnieren auf Kreisebene und die hervorragenden Platzierungen auf Landesebene Revue passieren, bevor nochmals einige Nachwuchstalente am Wochenende zur wirklich letzten Qualifikationsrunde vor den Sommerferien in Cottbus für die Landesrangliste fuhren.