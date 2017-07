Groth macht Hattrick perfekt

artikel-ansicht/dg/0/

Schulzendorf (MOZ) Allen widrigen Bedingungen zum Trotz gehen auch die 63. Reitertage des SV Schulzendorf als Erfolg in die Vereinshistorie ein. "Der Regen hat sich in diesem Jahr ein wenig in den Vordergrund gespielt, aber in Schulzendorf ist noch nie ein Turnier abgesagt oder ausgefallen", meinte Klubchef Thomas Siebert.

"Alles im grünen Bereich, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", so Siebert kurz nach Turnierstart. Und selbst die auf wenig Gegenliebe stoßenden Witterungsunbilden nahm der Blondschopf äußerst gelassen mit einem Anflug eines Lächelns. "Wir haben wirklich mit Akribie die Reitanlage nicht nur auf Vordermann gebracht. Vielmehr hat das Team alles in einen perfekten Zustand versetzt", sparte Siebert nicht an lobenden Worten für seine Helfer. "Auf das Wetter haben wir nun einmal keinen Einfluss", spielte der Schulzendorfer Vereinschef auf die nicht sommerlichen Temperaturen mit den nicht enden wollenden Niederschlägen am Sonnabend an.

Dennoch verlief das Turnier unter bewährter Leitung seinen gewohnten Gang. Die unwirklichen Witterungsbedingungen konnten dem Parcours wenig bis gar nichts anhaben. Auch das Dressurrechteck hatten die Schulzendorfer mit Harken bewaffnet allemal souverän im Griff. Einzig und allein Siebert, der am ersten Turniertag noch als Hans Dampf in allen Gassen sein "Unwesen" auf dem Reitgelände trieb, war am Sonntag dann merklich eingeschränkt in seinem Tatendrang. Ein Stich, von welchem Tier auch immer auf dem Reitgelände, hatte ihn außer Gefecht gesetzt. Ein mächtig geschwollener linker Knöchel als Ergebnis der tierischen Attacke hatte Siebert dann doch nachhaltig außer Gefecht gesetzt.

"Es ist schon ein kleines Wunder, wie der Platz die Wassermengen verkraftet. In ganz Brandenburg hagelte Absagen für unzählige Sportereignisse, aber in Schulzendorf zieht das Nass den Kürzeren", staunte Parcoursbauer Erik Schubert, der mit Tim Thieme die Hindernisse für die einzelnen Prüfungen baute, noch am Sonntagmorgen.

Dabei war die Starterfüllung sehr gut: "Wir hatten wegen des Wetters nicht damit gerechnet", sagte Siebert. Vor allem im Turnierbüro hatte Betreiber Jörg Arnold an seinem Laptop alle Hände voll zu tun. Da waren die zahlreichen Nachmeldungen der Spätentschlossenen zu händeln. Für den Turnierprofi kein großes Ding. "Das klappt wie das berühmte Bretzelbacken. Zwei, drei Handgriffe und schon ist das Starterfeld der jeweiligen Prüfung komplettiert. Egal, ob nun im Springen oder der Dressur", erläutere der Spezialist in der Anmeldung.

Auch die sportlichen Leistungen brauchten sich keineswegs verstecken. Natürlich gab es den einen oder anderen unsanften Abgang vom Pferderücken, aber alles verlief letztlich glimpflich, wie die Betroffenen mit dem Daumen nach oben für alle Anwesenden stets anzeigten.

Als Seriensieger offenbarte sich dabei Andreas Groth. Der Altranfter erritt sich bereits zum dritten Mal in Folge den Sieg im Großen Preis von Schulzendorf. Mit seinem Schimmel Lisabell blieb die Frohnatur nicht nur schnellster um Umlauf, sondern zudem auch fehlerfrei. Zuvor hatte der in der Wettbewerbsserie um den Sparkassen-Oderlandcup in der großen Tour bereits die Punktespringprüfung der Klasse M* sowie die Springprüfung der Klasse L gewonnen.

Auch wenn die Regenschauer nicht ausblieben, gab es ausschließlich Lob für die Organisatoren. "Die ganze Atmosphäre des Turniers ist sehr ansprechend", sagte mit Hartmut Raeck einer, der es als Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Altranft wissen muss.