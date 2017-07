Lisa Ersel erringt Silber-Medaille

artikel-ansicht/dg/0/

Dortmund (MOZ) Ringerin Lisa Ersel vom Bundes-Leistungsstützpunkt in Frankfurt hat bei den Europameisterschaften der Junioren in Dortmund Silber in der Gewichtsklasse bis 48Kilogramm gewonnen. Es war eine von lediglich vier Medaillen für den gastgebenden Deutschen Ringer-Bund bei der Heim-EM.