Spielzeit endet ohne Abpfiff

Mit der zentralen Ehrungsveranstaltung am Freitagabend in Langen, inklusive Pokalfinale der Frauen (RA berichtete), hatte der Vorstand des Fußballkreises den offiziellen Deckel auf die Saison 2016/2017 gelegt. Neben den Pokal- und Staffelsiegern wurden die besten Torschützen der jeweiligen Ligen sowie die vorbildlichsten Mannschaften im Fair-Play-Ranking ausgezeichnet. Da Fußballkreis-Chef Mike Schläger bei seiner eigenen Geburtstagsfeier erwartungsgemäß nicht abkömmlich war, begleiteten Ralf Bünger (2. Vorsitzender), Silvio Wöllmann (Kassenwart) sowie die Staffelleiter Thomas Leitert (1. Kreisklasse), André Wolfram (2. Kreisklasse) und Hans-Jürgen Möllendorf (Alt-Herren) den Ehrungsmarathon.

Ein Novum gab es dabei in der Kreisoberliga zu würdigen. Denn mit der Unioner Landesklassen-Reserve, dem SV Garz-Hoppenrade und dem SV Eiche 05 Weisen lagen gleich drei Mannschaften in der Fair-Play-Wertung auf dem ersten Platz. Allesamt hatten jeweils überschaubare 40 Punkte bei 26 Punktspielen angehäuft. Der Vierte, der SV Blumenthal/Grabow, kam bereits auf 51 Zähler. Jan Schülke, Trainer der Garz-Hoppenrader zum Fairness-Trio: "Das ist schon kurios. Für uns absolut eine schöne Auszeichnung." Der 30-jährige Schülke, ist als Spielertrainer aktiv. Auch in der Alt-Herren Staffel D (drei Teams) und in der Ü-50-Staffel B (zwei) gab es Mehrfachsieger.

Mike Schläger, Vorsitzender des Fußballkreises Prignitz/Ruppin, zog auf Nachfrage folgendes Resümee zur abgelaufenen Spielzeit: "Im Großen und Ganzen lief es wie geplant. Hier und da hakt es immer mal. In dieser Saison vor allem im Spielbetrieb der Alt-Herren. Stichwort Spielverlegungen. Das muss unbedingt besser werden." Zudem ärgerte ihn der Rückzug des SV Blau-Weiß Nackel II im Laufe der Serie. Es war jedoch der einzigste. Auch beim Spielbericht online sieht Schläger noch Verbesserungspotenzial. "Ich denke, das wird sich auch noch bei allen besser einfuchsen."

Derweil wirft die Spielzeit 2017/2018, die mit dem Stichtag 1. Juli offiziell begonnen hat, bereits ihre ersten Schatten voraus. Das erste Mal rollt der Ball am Wochenende 19. und 20. August, wenn die Vorrunde im Kreispokal ansteht. Am Wochenende darauf folgt der erste Spieltag auf Kreisebene.

In der Kreisoberliga wird künftig Thomas Leitert den Staffelleiter-Stab schwingen. Der Sieversdorfer übernimmt den Posten von Joachim Teichmann, hält aber weiterhin auch die Zügel der 1. Kreisklasse in seinen Händen. Teichmann konzentriert sich auf den gesamten West-Bereich (Kreisliga, 1. und 2. Kreisklasse).

Noch bevor die Serie überhaupt losgegangen ist, gibt es schon den ersten Rückzug. Der SV Rot-Weiß Kyritz zieht seine angemeldete Reserve zurück. Laut Mike Schläger haben die Knatterstädter personelle Gründe angegeben. In der 2. Kreisklasse Ost gehen demnach nicht zehn, sondern nur neun Mannschaften auf Punktejagd.

Was die Ansetzungen betrifft, steht die erste Neuerung ebenso fest. Bei den Alt-Herren wird im Pokal-Wettbewerb der Sonntag als Regelspieltag festgelegt. Die Anstoßzeit ist um 10 Uhr. Dennoch können sich die Vereine immer noch einvernehmlich auf einen anderen Termin einigen.

Bis der Spielplan für 2017/2018 veröffentlicht wird, dauert es allerdings noch einige Zeit. Die erste Pokalrunde soll in Kürze ausgelost werden. Auf Landesebene plant der FLB die Auslosung der ersten Pokalrunde im Zeitraum Mitte/Ende Juli.