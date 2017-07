Kaum Leerstand bei der Granseer Gewo

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Prächtig wie die sanierte Straße des Friedens in Gransee, so kann die wirtschaftliche Situation der Gransee Wohnungsgesellschaft (Gewo) bewertet werden. Der Aufsichtsrat des kommunalen Unternehmens konnte vergangene Woche einmal mehr eine erfreuliche Bilanz ziehen, wie den Worten von Geschäftsführerin Marion Schönberg am Donnerstag im Schönermarker Gemeinderat zu entnehmen war.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586130/

Prunkstück in Gransee: Das Wohnviertel an der Straße des Friedens ist ein gelungenes Beispiel sozialer Wohnungspolitik - und sieht dazu noch sehr gut aus.

Prunkstück in Gransee: Das Wohnviertel an der Straße des Friedens ist ein gelungenes Beispiel sozialer Wohnungspolitik - und sieht dazu noch sehr gut aus. © Thomas Pilz/GZ

Danach beträgt allein der jüngste Jahresüberschuss 1,24 Millionen Euro. Freilich zählt dazu auch bereits das Geld, das die Altanschließer vom Trink- und Abwasserverband (TAV) Lindow-Gransee zurückerhalten werden, also auch die Gewo, erläuterte Marion Schönberg. Die höchstrichterlich verfügte Auszahlung der Altanschließer-Beiträge wurde im Dezember vergangenen Jahres vom TAV beschlossen - dauert aber voraussichtlich bis 2019. "Daher ist das Geld, das nun in die Bilanz übernommen wurde und in den Überschuss floss, derzeit eine rein rechnerische Größe, also buchhalterisch", erklärte Schönberg. Realisiert werde alles bis 2019.

Wegen der Altanschließer-Regelung war die Miete aufgrund höherer Wasserpreise seinerzeit um durchschnittlich 21 Cent pro Quadratmeter gestiegen. "Nun ist das aber wieder angepasst worden", erklärte Schönberg.

Dennoch bleibe einstweilen festzuhalten, dass die Gewo Gransee wirtschaftlich kerngesund dasteht, zumal es einen Fehlbetrag von geradezu winzigen 3 600 Euro gibt - und das bei einer kompletten Bilanzsumme von 35 Millionen Euro. Und noch eine weitere Kenngröße warf die Geschäftsführerin in ihren Vortrag ein - eine Kenngröße, die von der gesunden wirtschaftlichen Kraft des kommunalen Unternehmens zeugt: Die Eigenkapitalquote der Gewo Gransee beträgt immerhin 64 Prozent, konnte Marion Schönberg verkünden. Vielleicht liegt es unterm Strich auch daran, dass die Nettokaltmiete durchschnittlich nur bei 4,38 Euro pro Quadratmeter liegt, so die Gewo-Chefin.

Doch was hat das alles mit Schönermark zu tun? Schönberg räumte ein, dass die Gemeinde durchaus als der kleinste Anteilseigner des Unternehmens gilt mit ihren Anteilen in Höhe von 0,21 Prozent, die umgerechnet rund 42 400 Euro ausmachen. Zudem verfügt die Gewo in Schönermark inzwischen nur noch über einen Wohnblock - 18 Wohneinheiten (WE), wobei aber diese seit langem voll vermietet sind. Und überhaupt beträgt die Leerstandsquote bei der Gewo Gransee nur 3,65 Prozent. Mit anderen Worten, mehr als 96 Prozent des Wohnraums sind vermietet.

Wobei es - außer in Schönermark - den höchsten Leerstand in den Granseer Amtsgemeinden gibt, weniger in der "Hauptstadt" Gransee, wo nur 2,15 Prozent derzeit vakant sind. Noch weniger sind es übrigens bei den Gewo-Wohnungen im Löwenberger Land, dort beträgt die Leerstandsquote derzeit nur 1,7 Prozent.

Wie Schönberg erläuterte, bewirtschaftet die Gewo im eigenen Bestand zurzeit immerhin 987 Wohneinheiten und 28 Gewerbeobjekte sowie mehr als 100 Garagen. Die Verwaltung von Fremdbestand beläuft sich aktuell auf 151 Wohneinheiten. Außerdem gibt es aktuell 71 Pachtverhältnisse.