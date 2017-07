Lebenshilfe im Wald

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Oder-Neiße-Werkstätten der Lebenshilfe beschäftigen seit mehreren Jahren fleißige Waldameisen. In Zusammenarbeit mit der Revierförsterin pflegen geistig Behinderte nämlich Waldstücke in der Region und helfen damit auch den Waldbesitzern.

"Die wollen bei Wind und Wetter raus. Ich kann sie kaum bremsen", freut sich Ina Mainz von der Lebenshilfe und schaut auf die rund 20 Männer und Frauen der Frankfurter Oder-Neiße-Werkstätten im grünen "Blaumann", die auch an diesem Tag in ein kleines Wäldchen nahe Wiesenau gekommen sind. Diesmal allerdings steht die Arbeit hinten an, vielmehr geht es darum, eine ganz besondere Person zu treffen: Eisenhüttenstadts Revierförsterin Margret Georgi, oder vielmehr Ex-Revierförsterin. Sie ist bereits im Juni innerhalb des Landes umgezogen und nun für neue Waldflächen zuständig. Ein Abschied, der sowohl den Verantwortlichen der Lebenshilfe, den fleißigen Waldarbeitern sowie der Försterin schwerfällt. Denn mithilfe von Margret Georgi ist ein Projekt zustande gekommen, dass nicht nur den behinderten Menschen nützt, die von der Lebenshilfe beschäftigt werden, sondern auch Waldbesitzern und dem Wald selbst.

Die Revierförsterin hat nämlich unter anderem zwischen der Lebenshilfe und der Ziltendorfer Bauerngesellschaft vermittelt, was die Pflege einer Waldfläche betrifft. "Wir haben hier alles ausgeforstet", erzählt Virgilio Dacosta vom Bereich Landschaftspflege der Oder-Neiße-Werkstätten. Dabei wurden nicht nur tote Äste vom Waldboden entfernt, sondern auch Bäume beschnitten oder sogar gefällt. Dort, wo noch vor ein paar Monaten niemand hätte durch den Wald laufen können, kommen jetzt wieder Licht und Spaziergänger durch. Das tut vor allem auch den Bäumen gut, die dort wachsen und später irgendwann abgeholzt und verkauft werden sollen.

Anderswo werden für solche Maßnahmen Maschinen eingesetzt, doch die wären in dem Waldstück nahe Wiesenau ziemlich machtlos - so dicht wie dieser bewachsen ist.

Damit bei der Arbeit auch nichts schiefgeht, hat Margret Georgi regelmäßig vorbeigeschaut und die Bäume angezeichnet, die schon jetzt raus müssen, weil sie krank sind, weil sie anderen das Licht wegnehmen oder weil sie schlicht zu dicht an einem anderen gewachsen sind. Die Stämme wurden dann fein säuberlich sortiert und am Waldweg aufgestapelt. "Etwa 150 Raummeter Holz wurden davon bereits verkauft", schätzt Margret Georgi. Meistens an private Abnehmer, die Brennholz benötigen. "Die ganze Sache ist sehr arbeitsaufwendig", sagt die Revierförsterin, aber für den Waldbestand sei es sehr gut, wenn ausgeforstet werde.

Seit acht Jahren haben die Revierförsterin und die Oder-Neiße-Werkstätten der Lebenshilfe mit Sitz in Eisenhüttenstadt zusammengearbeitet. "Klar, machen wir uns Sorgen, wie es weitergeht, wenn Frau Georgi nicht mehr da ist", sagt Ina Mainz. Die ehemalige Revierförsterin ist sich indes sicher: "Es wird weitergehen. Die Kontakte sind ja da."