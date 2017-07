Bollhagen-Gymnasium wird zum Schnipsel-Paradies

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Ein Schwein vorm Eingang der Cafeteria und ein Drachen auf dem Schließfachschrank - in Veltens Hedwig-Bollhagen-Gymnasium sind die Tiere los. Aber nicht nur die. In der ganzen Schule und auf dem Pausenhof sind bunte Werke zu entdecken, die - mal abstrakt, mal gegenständlich - in den Kunstkursen der zehnten Jahrgangsstufe entstanden sind.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586135/

Selbst der Marktplatz wird zur Außenstation dieser temporären Kunstausstellung. Auf dem Brunnenrand fordert eine Inschrift: "Rettet die Wale", während sich von dort ein solches Tier seinen Weg über den Markt bahnt.

Das besondere an dieser Kunst: Sie wurde nicht mit Spraydosen, sondern Schnipsel für Schnipsel aufgetragen.

Tape Art nennt sich diese Kunstrichtung, für die man nur genügend und verschiedenfarbiges Klebeband benötigt. Auf diese Weise lässt sich fast alles darstellen. Im Veltener Fall ist diese Kunst durchaus auch provokativ. Als Valentin, Philipp und Sebastian auf die Wand der Cafeteria ein Schwein und ein Schlachtermesser tapten und dazu den Spruch "I'm hungry" (zu deutsch: "Ich bin hungrig") klebten, hatten sie gleich die Vegetarier der Schule am Hals. Mit Blick auf den zweiten Teil des Kunstwerks, dem Hamburger, amüsiert sich Valentin: "Dabei wollten wir die Massentierhaltung und die Konsumgesellschaft kritisierten." Drei Ecken weiter wartet ein Drachen im Flur. Das Tier zieht sich von Kopf bis Schwanz über drei Seiten des Korridors. Matthias, Mert, Dana, Antonia und Lucas haben insgesamt sechs Doppelstunden an dem Ungeheuer gearbeitet. Dessen Kopf haben sie per Overhead-Projektor an den großen Schrank geworfen, um dann zu tapen.

Kunstlehrerin Karin Hunger ist durchaus stolz auf ihre kunstbegeisterten Gymnasiasten. Bis zu den Sommerferien wird sie ebenso wie alle Schüler und Lehrer an der Stahlskulptur vorm Eingang vorbeikommen, der in einen Regenbogen samt Wolken und Wassertropfen verwandelt wurde. Selbst zwei kleine Gummistiefel fehlen nicht, die der Regen gleich mit Wasser gefüllt hat.

Selbst Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) war von dem Kunstprojekt so angetan, dass sie zur Präsentation des Wal-Brunnen auf den Marktplatz kam. In zwei Wochen wird die bunte Kunst auch dort wieder verschwunden sein. Mancher dürfte das beim Anblick des tristen Platzes bedauern.