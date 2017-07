artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Brandenburg. In der Veranstaltungsreihe "Wissen am Hauptbahnhof" des Vereins "Gesund in Brandenburg an der Havel" und des Asklepios Fachklinikum Brandenburg wird am Donnerstag, 06. Juli, um 16:00 Uhr im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof (GZB), im Konferenzraum in der 3. Etage, thematisiert: "Zappelphilipp und Hans Guck-in-die-Luft, wie gehen wir heute damit um?" Als Fachfrau dabei ist Dr. med. Annegret Eckhart-Ringel vom Asklepios Fachklinikum Brandenburg, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie.