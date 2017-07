Führerschein, Pflege und Beweglichkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Hat jeder Erwachsene, unabhängig vom Alter, einen Rechtsanspruch auf einen Führerschein? Grundsätzlich ja, versicherte Uwe Koch, Leiter des Straßenverkehrsamtes des Landkreises. "Es braucht Tatsachen, wenn es an der Eignung zum Führen eine Kraftfahrzeuges Zweifel gibt", erklärte er der Runde, in der vorwiegend Vertreter von Seniorenvereinen aus ganz Märkisch-Oderland saßen.

Anonymen Hinweisen gehe die Behörde in der Regel nicht nach. Es gebe jedoch Partner, die die Führerscheinstelle auf den Plan rufen. Gerichte und die Polizei zum Beispiel.

Eignungsmängel seien u.a. Krankheiten wie Bluthochdruck, Herzinfarkte, Diabetes, Schwerhörigkeit oder mangelnde Sehkraft sowie Alkohol- und Drogenkonsum. Die Behörde könne dann Gutachten anfordern, in denen der Gesundheitszustand des Betreffenden dargestellt wird. "Reagiert jemand auf solche Aufforderungen nicht, kann die Nichteignung beschlossen und der Führerschein entzogen werden", betonte Koch.

Die Diskussion machte deutlich, dass gerade der Führerschein im Alter viele Senioren bewegt. Volker Adloff vom Seniorenbeirat Hoppegarten sprach sich gegen jeglichen Kompromiss aus. "Bei Lkw-Fahrern wird ab 50 die Eignung geprüft, bei Senioren sollte es auch eine Altersgrenze geben, aus meiner Sicht ab 70." Denn das Eingestehen, nicht mehr sicher Auto fahren zu können, falle den Betroffenen schwer.

"Es wäre leichter, wenn die Mobilität auch ohne Auto gesichert wäre", brachte Dieter Skopnik aus Eggersdorf das eigentliche Problem auf den Punkt. Er habe sein Auto 2016 abgegeben, fahre nicht mehr, so der 80-Jährige. "Doch wie sollen Senioren zum Arzt, zum Einkauf oder zu Bekannten kommen?" Auf dem Lande sei dies noch schwieriger. Was Evelyn Miethke vom Seniorenbeirat Letschin bestätigte. "In Eggersdorf fährt jede Stunde ein Bus, bei uns nur einer am Morgen hin und am späten Nachmittag zurück." Sie habe sich schon an den Petitionsausschuss des Landtages gewandt. Hinzu komme, dass Gehbehinderte oft gar nicht in Busse einsteigen könnten. Selbst Veranstaltungen in den zehn Ortsteilen der Gemeinde könnten nur jene besuchen, die noch fahren.

Sibylle Bock notierte sich die Frage nach einem Bürgerbus. Angeregt wurde auch, nicht nur Verkehrsteilnehmerschulungen anzubieten, sondern auch praktische Tests. Erst die würden Älteren letztlich zeigen, ob sie wirklich noch so reagieren können, dass sie sich und andere nicht gefährden.

Angerissen wurde in einem weiteren Punkt das Thema Pflege. Sibylle Bock verteilte Infozettel zu wichtigen Änderungen, die 2017 in Kraft getreten sind. "Sie alle zielen darauf hin, die häusliche Pflege zu fördern, sie der stationären Betreuung vorzuziehen", sagte sie.

Herta thor Straten vom Kreisseniorenbeirat verwies auf eine große Veranstaltung am 5. September im Kulturhaus Rüdersdorf genau zu diesem Komplex. Den ganzen Tag über werde es Thementische und Angebote geben, um aufzuklären und zu informieren. Sie warb dafür, dass viele Vertreter der Seniorenvereine daran teilnehmen.

Dass die älteren Bürger selbst einiges für körperliche Fitness tun können, machte Manja Lindner deutlich. Die Geschäftsführerin des Kreissportbundes (KSB) informierte über das Projekt "Sturzprävention". Aus einst geplanten fünf Gruppen sind mittlerweile 35 im ganzen Landkreis geworden. Es gab diverse Preise für das Projekt. Bei dem geht es nicht um Leistungssport in der Halle, sondern vielmehr um Sitzgymnastik, bei der Ältere Sicherheit und Beweglichkeit trainieren können. Hinzu komme der enorme soziale Charakter, betonte Manja Lindner. Denn für viele sei der regelmäßige Treff in diesen Gruppen ein wichtiger Punkt im Tagesablauf geworden.

Sie verteilte Broschüren, machte Mut, in den Vereinen oder im Familienkreis das Thema Bewegung offen anzugehen. "Man kann schon mit kleinen Übungen, wie das Stehen auf einem Bein beim Zähneputzen, etwas für bessere Mobilität tun", so die KSB-Chefin.