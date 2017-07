Kleine Zirkusleute ganz groß

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Eine ganz besondere Woche hat für die Kinder und Erzieherinnen der Kita "Bummi" in Bad Freienwalde begonnen, denn dort ist jetzt jeden Tag Zirkus. Die Show zum Abschluss wird natürlich in einer Manege gezeigt. Das Zelt von Dreamland steht auf dem Festplatz.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586140/

"Wisst ihr denn, was ein Zirkus ist", fragt Helmut Rosner am Montagvormittag die Mädchen und Jungen in der Manege des Zirkus- und Theaterprojekts von Dreamland aus Jessen. Und ein langgezogenes Ja schallt ihm entgegen. Mit Blick auf die Jüngsten - noch keine zwei Jahre alt - dürfte das zwar nicht ganz stimmen, aber spätestens nach dieser Woche dürften sie davon einen Eindruck haben. Und was für einen! Bis auf die fünf ganz Jüngsten der Kita "Bummi" dürfen die übrigen 85 Kinder mitmachen.

Ohne eine Vertrauensperson, also die Erzieherinnen - 15 an der Zahl -, wird das nicht gehen, sind sich die neun Trainer einig: Mary (Tüchertanz), Ulla (Taubenshow), Marion (Indianershow), Dajana (Zaubershow), Aldo (Piratenshow), Jason (Jonglage), Theo (Clowns), Thomas (Feuershow) und Helmut (Trapez). Die Kinder dürfen die Trainer beim Vornamen nennen und werden selbst während der Proben Namensschilder tragen. "Das ist alles perfekt vorbereitet", freut sich Kita-Leiterin Karin Fehlemelcher und verweist auf Brigit Raschke, ihre Mitarbeiterin und in diesem Falle auch Projektkoordinatorin.Diese wiederum blickt bereits zur Uhr. "Ich muss unsere zwölf Hortkinder noch von der Schule holen", sagt sie. Am Nachmittag wird sie mit ihnen das erste Mal in dem großen Zirkuszelt sein, das auf dem Festplatz hinter dem alten Finanzamt in der Wriezener Straße steht.

Vor einem Jahr war Karin Fehlemelcher mit Blick auf das jetzt im Juli anstehende Kita-Jubiläum 25 Jahre unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt auf die Idee gekommen, kein Kinderfest wie zum 20., sondern etwas ganz Besonderes für die Mädchen und Jungen der Integrationskita zu organisieren. "Von diesem Projekt können alle etwas Bleibendes mitnehmen", meint Birgit Raschke und verweist auf die beiden öffentlichen Abschlussvorstellungen am Donnerstag- und Freitagnachmittag. "Eine solche Projektwoche ist wohl einmalig. Eventuell kann das der eine oder andere in der Schulzeit noch einmal erleben, aber bestimmt nicht alle."

Drei Gruppen üben bis Mittwoch vormittags im Zelt, sieben je nach Wetter in der Kita in der Gesundbrunnenstraße oder auf deren Gelände. Große Unterstützung gebe es auch von den Eltern. "Ohne sie wäre das alles nicht zu schaffen", sind sich Karin Fehlemelcher und Birgit Raschke einig. Dankbar sind sie aber auch Zirkusdirektor Helmut Rosner. "Wir haben uns vorher umgehört, aber oft lag das Mindestalter bei vier Jahren", sagt die Kita-Leiterin. Im Gespräch mit Helmut Rosner sei der Funke sofort übergesprungen. Dabei ist dieser selbst gespannt, wie die Woche laufen wird: "Es ist erst das dritte Mal, dass wir so kleine Kinder dabei haben."

Das, was sie dort erleben und lernen werden, könne ihnen niemand nehmen, sagt Birgit Raschke und fragt: "Was macht denn eine schöne Kindheit aus?" Ihre Antwort: "Tolle Erlebnisse und Erinnerungen."

Die öffentlichen Vorstellungen am Donnerstag und Freitag beginnen jeweils um 17 Uhr. Karten gibt es schon jetzt nachmittags am Zirkuszelt, aber auch an der Tageskasse. Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder.