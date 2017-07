Bonnie und Clyde modern

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Am Sonntag startet das Berliner Kriminaltheater in Strausberg in seine elfte Open-Air-Saison. Im Amphitheater des Lakeside-Burghotels wird die eigens für dort inszenierte Krimi-Komödie "Zwei wie Bonnie & Clyde - denn sie wissen nicht, wo sie sind" aufgeführt.

Zwei Jahre lang war in der Strausberger Spielstätte der Edgar-Wallace-Klassiker "Der Zinker" gelaufen. "Und das mit großem Erfolg", wie der Sprecher des Kriminaltheaters Dennis Schönwetter und Hoteldirektor Marcel Kästner übereinstimmend erklärten. Im Zuge der Bauarbeiten hätten 2016 nur 120 Plätze zur Verfügung gestanden, ergänzte Kästner. Die seien voll ausgelastet gewesen: "Wir mussten sogar einige Zuschauer wegschicken", setzte er hinzu.

Für die bevorstehende Saison sei das Amphitheater saniert worden, so der Hoteldirektor. Es verfüge nun über 200 "hochwertige Sitzgelegenheiten". Auch der Kunststoffrasen trage zur Aufwertung bei. Er zeigte sich ebenso zuversichtlich wie Pressesprecher Schönwetter, dass die Zuschauer auch das neue Stück annehmen werden.

Regie führt dabei Elisabeth Engstler, die einige Jahre lang für den Musicalproduzenten Stage Entertainment tätig war und dabei auch die künstlerische Leitung von Produktionen wie "Die Schöne und das Biest", "Mamma Mia!" und "Hinterm Horizont" innehatte. Nach ihrer ersten eigenen Produktion am Berliner Kriminaltheater ist dies ihre erste eigene Regiearbeit. Und weil sie längere Zeit in der Musical-Branche tätig war, wird auch Musik eine Rolle spielen. Die Titelmelodie stamme beispielsweise von den "Toten Hosen".

Dabei handelt es sich um eine Fassung, die speziell auf Strausberg zugeschnitten ist. Später dann soll die Produktion auch in das Repertoire am Berliner Stammhaus übernommen werden. Das Bühnenbild sei extra so beschaffen, dass es für beide Spielstätten verwendbar sei, sagt die Regisseurin.

Die Geschichte spielt Ende der 1980er-/Anfang der 1990er-Jahre. Ähnlich wie seinerzeit Bonnie und Clyde träumen auch Chantal und Manni von richtig viel Geld. Was liegt da näher, als eine Bank zu knacken? "Aber die beiden sind nicht clever", sagt die Regisseurin gleich mehrfach. Und darum klappt es mit dem Banküberfall nicht. Es folgt ein zweiter Versuch, und noch einer, und noch einer ... "Aber es wird nicht wirklich besser", weiß Elisabeth Engstler.

Als Chantal, alias Bonnie, wurde Alexandra Maria Johannknecht verpflichtet. Sie hat für Film und Fernsehen gearbeitet und ist im Berliner Kriminaltheater gleich in vier Stücken zu erleben.

Der Gangster Manni, alias Clyde, wird von Oliver Gabbert gespielt. Auch Gabbert ist am Kriminaltheater derzeit in vier Rollen besetzt. Im vergangenen Jahr hat er in Strausberg auch im Stück "Der Zinker" mitgespielt.

Die Premiere in Strausberg ist für den Sonntag angesetzt. Am Donnerstag wird es eine öffentliche Voraufführung, also eine Art Generalprobe geben, für die auch Tickets gekauft werden können. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Während für das diesjährige Stück die letzten Proben laufen, gibt es schon Planungen für das kommende Jahr. So ist vorgesehen, von Januar bis April im Hotelsaal das Stück "Der Mörder ist immer der Gärtner" aufzuführen und dabei ein Mehr-Gänge-Dinner zu servieren.

Marcel Kästner geht davon aus, dass das Lakeside-Burghotel damit seinen über die Jahre gewachsenen Ruf als wichtige Stätte für kultureller Veranstaltungen ausprägen werde. Immerhin gebe es in seinem Haus bereits heute im Schnitt jährlich an die 60 kulturelle Events unterschiedlichen Charakters.