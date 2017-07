Abschiedsvorstellung für Blau-Weiß-Torhüter

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen (MOZ) Eine Fußballer-Karriere geht zu Ende: Großer Bahnhof für Blau-Weiß-Stammtorhüter Thomas Haupt. Für ihn hatte der Verein ein Abschiedsspiel organisiert. Viele Freunde, Weggefährten, ehemalige Trainer und Fans des blau-weißen Fußballs kamen auf den Waldsportplatz nach Petershagen. Bei teilweise strömendem Regen gab es trotzdem ein Fußballfest. „Hauptis“ Team gewann am Ende mit 11:3 gegen eine Auswahl ehemaliger Blau-Weiß-Spieler. Nach einer einstudierten Freistoßvariante war es dem Torhüter dann vergönnt, in seinem Abschiedsspiel selbst ein Tor zu schießen. Alles in allem waren es sehr emotionale Momente.