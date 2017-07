Birkenwerders Helfer zwei Tage ohne Pause unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

In der ersten Phase des Starkregens ließ sich neben Steffen Schönfeld und Marcel Manske auch Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) für eine mobile Einsatzleitung einteilen, die an den jeweiligen Einsatzstellen unterstützten und die Maßnahmen der Kameraden vor Ort koordinierten. Zeitweise eilten auch aus Borgsdorf sowie aus dem Löwenberger Land Kameraden helfend hinzu. Zusätzlich erschwert wurden die Arbeiten, weil auch der Funkverkehr zwischen den Einheiten nicht stabil war.

Nun lässt der Bürgermeister die Ereignisse noch einmal Revue passieren. Eines der ersten Einsatzfelder war demnach ab Donnerstagnachmittag die Bundesstraße 96 direkt vor der Rathauskreuzung, wo das Wasser stellenweise bis zu 60 Zentimeter hoch stand, sodass die Straße gesperrt werden musste.

In Birkenwerder traf es zahlreiche private Keller, auch die Tiefgarage des Ärztehauses und der Erich-Mühsamstraße 1 liefen voll Wasser. "85 000 Liter Wasser wurden allein aus der Tiefgarage des Ärztehauses gepumpt", so Stephan Zimniok.

Ein weiterer Schwerpunkt bildete sich in Birkenwerder-Nord, wo das Wasser hüfthoch in der Hauptstraße 166-170 neben der Bundesstraße stand und viele Grundstücke überflutete. Leider hätten die Feuerwehr- und Bauamtsleute dort zunächst kaum helfen können, weil der Bereich nicht dauerhaft vom Wasser entlastet werden konnte.

Am Abend brach der Damm des Regenrückhaltebeckens hinter dem "Bauhaus", was zu Überflutungen in Borgsdorf führte. Stundenlang wurde das Wasser auf ein Feld gepumpt, um zu vermeiden, dass das Regenrückhaltebecken gänzlich abrutschen könnte. So wurde es mithilfe des Technischen Hilfswerks und der Kameraden aus Grieben, Klevesche Häuser und Großmutz kontrolliert leergepumpt.

Zum Glück hatte sich eine Meldung von ausströmendem Gas an der Ecke Grenzweg und Schwalbenring nicht bestätigt, so Zimniok. Die Evakuierungsmaßnahmen, die dann nötig gewesen wären, hätten den Rahmen der Möglichkeiten der Birkenwerderaner Feuerwehr wohl gesprengt. In der Haakestraße musste der Bauhof mit schwerem Gerät die Regenmulde vergrößern, um ein Grundstück vom Wasser zu befreien. Auch die Kita "Krümelstein" und der Fahrstuhlschacht der Grundschule waren von Wassereinbrüchen betroffen.

"Trotz allem haben wir Glück gehabt", sagt Stephan Zimniok mit Blick nach Leegebruch. "Und es war wunderbar zu sehen, wie alles funktioniert, wie toll die Feuerwehrleute zusammenarbeiten, und auch, dass die Birkenwerderaner es akzeptieren, wenn die Notlage nun einmal so ist, wie sie ist."

Insgesamt wurden bis zum späten Freitagabend 40 Einsatzstellen abgearbeitet, durchschnittlich waren immer 15 Feuerwehrleute, fünf Mitarbeiter des Bauhofs, zwei Mitarbeiter aus dem Ordnungsamt, der Bauamtsleiter, der Kita-Hausmeister mit sämtlichen Aggregaten, Pumpen und allen Fahrzeugen der Feuerwehr im Einsatz, berichtet Zimniok. Er freut sich über die große Hilfsbereitschaft der Birkenwerderaner, auch der Bäckerei Heide, die für die Versorgung sorgte und der Firma Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik, die einen Pumpwagen zur Verfügung stellte. Nun gehe es an die Schadensaufnahme an kommunalen Gebäuden. So habe auch der unterspülte Jugendclubneubau abgestützt werden müssen. "Unsere Gedanken sind auch bei den Menschen in Leegebruch", so Zimniok. Es werde auch überlegt, wie dort vielleicht zu helfen sei.

Zum Dank lädt das Restaurant Boddensee die Feuerwehr und die Kräfte der Gemeinde nebst Bürgermeister am Mittwoch zum Essen ein, teilt Inhaber Henrik Lehmann (SPD) mit.