Musik mit Freunden

Schorfheide (MOZ) Liedersommer ist ja bei Günter Landmann sonst immer erst im August. Zum 25. Geburtstag seines Bootsverleihs "Am Breten" hat der Veranstalter schon am Sonnabend in sein Bootshaus in Altenhof geladen. Natürlich nicht ohne musikalische Gäste.

Die Bühne ist in wohlig-warmes Licht getaucht. Das helle Holz des Bootshauses wirft es stimmungsvoll zurück. An der Decke werfen die Balken geometrische Schatten. Es ist eine behagliche Stimmung, die Günter Landmann an seinem Sommerfest am Sonnabend geschaffen hat. Wie unter Freunden. Und wahrscheinlich sind es zumeist auch Freundschaften, die er zu seinen Gästen an diesem Abend pflegt. Auf die Musiker trifft das in jedem Fall zu.

Mit einer lockeren Jam-Session starten Christoph Theusner und Charlson Ximenes der Gruppe Bayon, sowie John Paul Lemly und Sophia Mühling in die Nacht. Günter Landmann kennt sie seit vielen Jahren. Sie alle kehren immer wieder zu Auftritten in sein Bootshaus zurück. Sophie Mühling zum Beispiel. Die 26-Jährige ist Tochter von Konzertveranstalter Wolfgang Arton.

"Mit Charlson habe ich schon öfter zusammen Musik gemacht", sagt sie. Auch an Studioproduktionen war sie bereits beteiligt. Am Sonnabendabend singt sie so ganz ohne Probe, wie sie sagt, "Just the two of us" oder "Satisfaction" zur Begleitung der Vollblutmusiker. Neben den professionellen Instrumentalisten geht Sophies Stimme allerdings ein bisschen unter. Schwierigkeiten mit der Technik lassen das Ganze zusätzlich improvisiert erscheinen. Dem Publikum gefällt's trotzdem oder gerade deshalb. Sie schütteln munter die Rasseleier, die auf den Bierbanktischen verteilt wurden.

Er ist zwar noch nicht seit 25 Jahren mit dabei, immerhin aber seit 15 eng mit Günter Landmann verbunden: Christian Haase lockert die Stimmung mit unterhaltsamen Stücken und flotten Sprüchen auf. Das Publikum begrüßt und verabschiedet ihn wie einen alten Bekannten. Kurzer Umbau für eine weitere Kombo an diesem Abend. Die Band "Iris Gleichen" hat einen bunten Strauß aus Country-, Rock- und Bluesstücken mit dabei. Spätestens mit der Potsdamer Gruppe tanzen auch die ersten Gäste.

Für das Konzert hat Günter Landmann die Kanus im in den 1970er-Jahren gebauten Bootshaus mal eben übereinandergestapelt. Auf zwei Verleihstationen am Werberllinsee verteilt, besitzt der gelernte Fleischer aus Halberstadt (Sachsen-Anhalt) 35 Boote, zum Teil motorisiert. Außerdem 40 Fahrräder. Wachsen wolle er mit seinem Unternehmen nicht mehr. Schließlich sei er Rentner. "Wir versuchen eher qualitativ noch was zu machen", sagt Landmann. So könne er sich vorstellen, weiter von Benzin- auf Elektromotoren umzurüsten.

Qualität strebt er auch für sein Kulturprogramm an. Die Doppelbelastung Verleih und Kultur sei anstrengend, gibt er zu. "Der Spaß überwiegt", so Landmann. Und so können sich Freunde und potenzielle Freunde auf den 14. Altenhofer Liedersommer vom 17. bis 19. August freuen.