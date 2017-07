Schranken sorgen für Ärger

artikel-ansicht/dg/0/

Kagel/Kienbaum (MOZ) Etwas kurios mutet die Geschichte der zwei elektronischen Schranken an, die am Montagvormittag an den alten Schranken der Fahrradstraße zwischen Kagel und Kienbaum aufgestellt wurden - und wenige Stunden später zerstört am Rand lagen. "Wer die Schranken errichtet hat, weiß ich nicht. Jedenfalls geschah es nicht mit Zustimmung der Gemeinde", sagte Bürgermeister Arne Christiani. "Nicht einmal die Feuerwehr hat einen Schlüssel bekommen", fügte er an.