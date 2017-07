Djamila Sajas mit allerhöchster Ringzahl

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586151/

Wettkämpfe fanden in den Altersklasse U 10, U 12, U 14 sowie U 17-20 statt. Außerdem wurde eine Schulwertung ausgetragen. Hier setzten sich am Ende die Gramzower Karbe-Grundschüler mit zwei Mannschaften an die Spitze, wobei sich die Mädchen mit insgesamt 1720 Ringen vor den Jungen (1669) behaupteten. Den dritten Rang belegte die Grundschule "Am Waldrand" Schwedt (1659) vor den Kalinka-Bogensportlern aus Stettin (1437) und der Grabow-Schule aus Prenzlau (954).

Am besten besetzt war die Altersklasse U 10, wo genau ein Dutzend Starter in zwei verschiedenen Bogenklassen (Blank und Recurve) mit je 36 Pfeilen um hohe Ringzahlen schossen. Justin Pankow (Grabow) war mit 636 Ringen bester Junge mit dem Blankbogen, neun Ringe mehr brachte das beste Mädchen - Djamila Sajas (Anna-Karbe-Schule Gramzow) - ins Protokoll. Mit dem Recurvebogen setzten sich Marcus Stolpmann (Tabaluga-Schule Vierraden) mit 342 sowie Leonie Endler (Am Waldrand Schwedt) mit 584 Ringen durch.

In der U 12 mit sechs Startern, die auf 20 Meter entfernte Scheiben und damit doppelt so weit wie die jüngste Altersklasse schossen, ging der erste Platz mit dem Blankbogen an Oliver Michalczyk (Gramzow/542 Rin-ge). Mit dem Recurvebogen erreichte Florian Bettin mit 519 die höchste Ringzahl, bei den Mädchen lag Gina Endler (beide Waldrand Schwedt/556) vorn.

Nur zwei U-14-Sportler stellten sich dem Wettbewerb, wobei Jan-Philipp Usadel (Welk-Oberschule Angermünde) klar mit 556 Ringen vor Till Wuttke (Karbe Gramzow/455) triumphierte). Blank- und Recurvebogen-Wettbewerbe gab es auch bei den Ältesten. In der U 17-20 setzten sich Mandy Bredernitz (Grabow Prenzlau/467) im weiblichen Bereich und Bartosz Szczerba (Stettin/464) bei den jungen Männern durch. Mit dem Recurvebogen waren Svenja Schröder (372) und Jakob Dollase (beide Talsand Schwedt/ 518) die besten Aktiven.