Ganz im Zeichen des Jubiläums

Einen Eindruck davon, wie neue klassische Musik klingt, können sich Interessierte hingegen am kommenden Wochenende in Zepernick selbst machen. Dort findet am Stadtrand Berlins in diesem Jahr die 25. Auflage der Randfestspiele statt, dem profiliertesten Festival Neuer Musik im Land Brandenburg.

Wenn schon nicht über die gegenwärtige Musik, so lässt sich immerhin schon viel Konkretes zum Programm der Randfestspiele sagen, die unter anderem vom Land Brandenburg, der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia sowie der GEMA-Stiftung gefördert werden. "Vor allem der Jubiläumsgedanke spielt eine zentrale Rolle", verrät Zapf, von Anfang an Kurator der Veranstaltung. Denn nicht nur die Randfestspiele haben ein Jubiläum zu feiern, auch das Duo Klarinette, Akkordeon plus feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen sowie das Sonar Quartett aus Berlin ebenfalls seinen zehnten Geburtstag.

Um das entsprechend zu würdigen, haben sich der Organisator sowie Musiker und Komponisten einen besonderen Auftakt überlegt. Bei der "Langen Nacht davor" werden am Donnerstag in der Sankt-Annen-Kirche 19 Miniaturen, die für dieses Konzert geschrieben worden sind, zu einer großen Komposition zusammengeführt. Gleichzeitig wird mittels eines Live-Videos ein Bühnenbild an die Kirchenwände projiziert.

Gerade im Jahr des Jubiläums sowie der Reformation spielten, wie der Kirchenmusiker sagt, auch Themen wie Veränderung und Bewegung eine wichtige Rolle. Dem Thema Bewegung werde am Samstag mitunter nicht nur musikalisch entsprochen. Während der traditionellen Soundtour werden die Musiker auch in diesem Jahr zu einem Abstecher in den anliegenden Gemeinden vorbeischauen - diesmal in Schöneberg. Nach musikalischen Einlagen in der Dorfkirche Alt-Schöneberg sowie der Paul-Gerhardt-Kirche endet die Tour schließlich im Rathaus Panketal. Dort treten drei namhafte Streichquartette aus der Schweiz, aus Polen sowie aus Deutschland mit dem Stück "WTC 9.11" des US-Amerikaners Steve Reich auf.

Manchmal bedarf es auch der Spontanität in seiner extremsten Form. Zum Abschluss der Festspiele wird am Sonntag wie in einem Improvisationstheater Musik intuitiv erschaffen werden - das Ergebnis ist offen.