Kinder können in der Manege mitmachen

artikel-ansicht/dg/0/

Wendisch Rietz (MOZ) Normalerweise bleiben Zirkusse ein paar Tage, bis sie mit ihrem Zelt und ihren Wohnwagen weiterziehen. Nicht so diesen Sommer in Wendisch Rietz. Der Circus Samadhi, der dort am Montag seine Premieren-Vorstellung hatte, bleibt mehr als einen Monat lang auf der Wiese am Freizeitpark. Bis 11. August ist der reine Familienbetrieb vor Ort. Zielgruppe sind vor allem die vielen Feriengäste am Scharmützelsee. "

artikel-ansicht/dg/0/1/1586153/

"Die Urlauber wechseln jede Woche, sodass wir immer wieder neue Gäste in unseren Vorstellungen haben können", erläutert Zirkusdirektorin Bianca Ortmann. "Und uns tut es auch mal gut, nicht jede Woche abbauen und woanders wieder neu aufbauen zu müssen." In den vergangenen Jahren verbrachte der Circus Samadhi den Sommer stets in Mirow auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Nun probiert die Großfamilie Ortmann mit ihren acht großen und kleinen Künstlern, die in der Manege auftreten, in Wendisch Rietz einen neuen Standort. "Wenn es gut läuft, kommen wir nächstes Jahr wieder", kündigt Bianca Ortmann schon mal an. In der Region ist der Circus Samadhi nicht ganz unbekannt. Dieses und vergangenes Jahr weilte er über Ostern in Diensdorf-Radlow, sein Winterquartie schlug er zuletzt in Trebatsch auf.

Zu sehen sind bei den Vorstellungen montags bis freitags um 18 Uhr zahlreiche Tierdressuren, Akrobatik, Clownerie, eine Western-Show und ein Feuerspucker. Und etwas besonderes hat sich der Zirkus für die Donnerstage ausgedacht. Dann können Kinder ab vier Jahren von 10 bis 12 Uhr für fünf Euro mit den Zirkusleuten kleine Kunststücke einstudieren und diese dann um 18 Uhr in der Manege ihren Eltern und allen anderen Gästen zeigen. Eintrittskarten gibt es ab 14 Euro (Kinder 12 Euro), mit Ermäßigungskarte zwei Euro weniger. Mitmach-Kinder haben donnerstags freien Eintritt.