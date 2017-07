Mit 45 in die Selbstständigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586156/

Schon einmal, vor fünf Jahren, hatte der in Schwedt bekannte Orthopädietechnik-Meister ernsthaft überlegt, sich selbstständig zu machen. "Die Motivation war schon da, die eigenen Vorstellungen umzusetzen. Aber dann fehlte mir doch wieder der Mut", gesteht er heute ein. Jetzt hat er es gewagt und präsentiert stolz seine eigene Orthopädietechnik in einem umgebauten Getränkemarkt.

Ein moderner, indirekt beleuchteter Empfangstresen, Sitzgruppen statt Wartestühlen und ein großer Bildschirm für Filme mit Patienteninformationen fallen sofort auf in der neu eröffneten Orthopädietechnik Scherfel. Noch mehr fällt auf, was fehlt. "Wir haben mit Absicht keine Regale mit Produkten aufgestellt, wie sie in klassischen Sanitätshäusern zu finden sind, weil wir eine Atmosphäre schaffen wollten, in der sich unsere Kunden zuerst einmal wohlfühlen", erklärt der 45-jährige Meister der Orthopädietechnik. Das Geschäft gleicht einer modernen Praxis mit Behandlungsräumen, barrierefreien Sanitärräumen mit Dusche, sichtgeschütztem Laufgang für Patienten.

Nur acht Wochen dauerte es, alle Genehmigungen aus dem Rathaus zu erhalten und den ehemaligen Getränkemarkt am Marchlewskiring in eine Praxis mit Werkstätten und Behandlungszimmern umzubauen. "Das hat sowohl mit der Bauordnungsbehörde als auch mit den heimischen Firmen ausgezeichnet geklappt. Dafür kann ich mich wirklich nur bedanken", freut sich der Meister. Für den Ausbau und die Einrichtung seiner Orthopädietechnik setzte er auf Schwedter Firmen wie Raumausstatter Dieter Kasch, Elektriker Andreas Mense, Bodenleger Andreas Klemptnow oder Tischler Manfred Sperner. Mit neuer Technik wie einem Ofen für Kunststoffaushärtung, Absaugeinrichtungen oder Schleifmaschine investierte Enrico Scherfel insgesamt rund eine Viertelmillion Euro in die Gründung.

Am Montag konnte der frisch gebackene Selbstständige viele Gäste zur Neueröffnung begrüßen. Mit den Worten "Hallo, mein Meister, ich freue mich so sehr, dass du den Schritt endlich gewagt hast", umarmte Christina Bräuer den Firmengründer. Die pensionierte Physiotherapeutin hatte viele Jahre mit Enrico Scherfel zusammengearbeitet. Andere Eröffnungsgäste bringen Blumen und kleine Geschenke mit, der Orthopädietechniker ist offensichtlich beliebt. Auch eine Reihe von Patienten, die er bisher betreute, gratulierten zur Geschäftsgründung und schauten sich interessiert um.

Christa Dannehl beglückwünschte den Technikmeister, der dank jahrelanger Unterstützung durch das Sanitätshaus Fuchs dem weißrussischen Strahlenopfer Nastja mit seinen Erfindungen immer besserer Prothesen den Schulbesuch und ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen konnte.

Für den Neustart haben Enrico Scherfel und mit ihm drei Mitarbeiter aus seinem Team im Sanitätshaus Fuchs in Schwedt gekündigt. Firmenchefin Margarete Reineke konnte inzwischen wieder einen neuen Orthopädietechnik-Meister gewinnen und so weiterhin alle Leistungen anbieten. Enrico Scherfel ist überzeugt, dass der Bedarf für orthopädische Hilfsmittel in Schwedt mehrere Anbieter vertrage.