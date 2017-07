Mädchen beißt in giftigen Pantherpilz

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Der Bernauer Pilzberater Mario Gohmert warnt eindringlich davor, Pilze zu essen, die nicht zweifelsfrei bestimmt werden können. Erwachsene sollten verstärkt auf Kinder achten, die beim Spaziergang im Wald oder Spielen auf der Wiese möglicherweise Pilze finden. Der Starkregen in Verbindung mit etwas wärmeren Temperaturen sorge dafür, dass sich die Pilze rasant vermehren. Bereits in drei Fällen mussten in diesem Jahr Menschen zur stationären Beobachtung in Krankenhaus gebracht werden, um eine Pilzvergiftung auszuschließen.

Ein Mädchen (2) biss auf einem Spielplatz in Bernau in diesen Pilz. Zum Glück sah es die Mutter.

Wie Mario Gohmert sagt, hatte am Sonntag ein zweieinhalb Jahre altes Mädchen auf einem Spielplatz in der Bernauer Waldsiedlung offenbar in einen hochgiftigen Pantherpilz hineingebissen. Die Mutter habe dies glücklicherweise gesehen. Das Kind musste zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden, dem Vernehmen nach seien jedoch keine Vergiftungssymptome aufgetreten.

In diesen Fällen, so Gohmert, gilt als erste Regel, nicht panisch zu reagieren und den Giftnotruf der Berliner Charité unter der Telefonnummer 030 19240 anzurufen. Diese schaltet einen Pilzsachverständigen ein, der vor Ort den fraglichen Pilz bestimmt. Dafür sollte er unbedingt aufgehoben werden. Bestimmungen nach Beschreibungen seien nicht verlässlich möglich.

Die Latenzzeit, also die Zeit bis zum Auftreten der ersten Symptome einer Pilzvergiftung, sind in Abhängigkeit von dem jeweiligen Pilz recht unterschiedlich und können zwischen 15 Minuten und vielen Stunden liegen. Bei manchen Pilzen können es aber auch mehrere Tage sein. Dabei gelte als Faustregel: Um so länger die Latenzzeit ist, um so schwerwiegender ist auch eine Vergiftung.