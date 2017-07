Fortschritt am gefährlichen Giebel

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Der Brand des Hauses in der Brunoldstraße beschäftigt die Joachimsthaler noch zwei Wochen nach dem Ereignis. Denn aufgrund der Einsturzgefahr des Giebels am betroffenen Gebäude bleibt die Straße zum Schulkomplex aus Kita, Grundschule und Gymnasium vorerst gesperrt. "Zwischenzeitlich bemüht sich die Eigentümerin, ihr Gebäude von Fachfirmen sichern und sanieren zu lassen", teilt der Landkreis Barnim auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung mit.

Dass die Hauswand mittlerweile eingerüstet ist, wurde auch in der Joachimsthaler Stadtverordnetenversammlung bereits positiv zur Kenntnis genommen. Dort hofft man, dass die Steine nun zügig heruntergenommen werden. Um künftig zumindest Fußgängern den Umweg zum Bildungscampus zu ersparen, haben die Abgeordneten auch die Möglichkeit diskutiert, einen Gerüsttunnel einzurichten. Das soll nun geprüft werden.

Die Frage, bis wann der Giebel abgetragen werden muss, um die Situation vor Ort wieder zu entspannen, stand beim jüngsten Treffen der Stadtverordneten ebenfalls im Raum. Wie der Landkreis mitteilt, müsste Joachimsthal dies letztlich mit dem Eigentümer des Hauses ausmachen. Durch die Straßensperrung ist eine unmittelbare Gefährdung zunächst gebannt. "Inwieweit dazu die Inanspruchnahme von Verkehrsflächen weiterhin notwendig ist, muss zwischen der Stadt Joachimsthal und der Grundstückseigentümerin geklärt werden. Wir sind erst dann wieder zuständig, wenn dafür eventuell vorübergehend andere Verkehrsschilder aufgestellt werden müssen", lässt Barnims Pressesprecher Oliver Köhler wissen.

Aufgrund der Sperrung hat sich die ohnehin schon schwierige Verkehrssituation am Schulkomplex verschärft. Vor allem morgens vor Unterrichtsbeginn. Nun müssen noch mehr Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Sie erreichen das Areal wie die Schulbusse derzeit über die Umleitung über die Feldstraße. Bürgermeister René Knaak-Reichstein, der die Eltern-Taxis oft kritisiert hatte und mit dem von der CDU-Fraktion ersonnenen Laufpass künftig mehr Anreiz für den Fußweg zur Schule schaffen will, hat Verständnis für den momentan erhöhten Pkw-Verkehr. "Der Fußweg ist derzeit natürlich exorbitant", sagt er.

Am 18. Juni war es in der Brunoldstraße gegen 23.30Uhr zum Brand eines Schuppens gekommen. Die Flammen griffen schließlich auf das leerstehende Haupthaus direkt am Bürgersteig über. Das Feuer soll derart heftig gewesen sein, dass die Steine geglüht hätten, berichtet der Bürgermeister. Um es unter Kontrolle zu bringen, sei sogar die Eberswalder Berufsfeuerwehr nachgeordert worden.