Applaus für den besten Jahrgang

Angermünde (MOZ) Nach zwei Jahren Berufsausbildung haben rund 30 Frauen und Männer der Beruflichen Schule Angermünde jetzt ihren Abschluss in der Tasche. Sie starten als staatlich anerkannte Assistenten für Grafikdesign beziehungsweise Sport in eine berufliche Zukunft.

Mit dem Zeugnis in der Tasche und vielen Erlebnissen, Erfahrungen und Erinnerungen aus zwei Jahren Schulzeit in Angermünde verabschiedete sich ein Ausbildungsjahrgang von der Beruflichen Schule Angermünde, von liebgewonnenen Freunden und geschätzten Lehrern unter einem Himmel voller Luftballons. Die trugen Zettelchen mit Wünschen der jungen Frauen und Männer in die Ferne, in die frischgebackenen Grafikdesign- und Sportassistenten nun ausschwärmen.

"Es war ein ganz besonderer Jahrgang in einem ungewöhnlich guten Klassenverbund", sagte Bernd Hölsken mit Stolz und einem Funken Wehmut. Er hatte die Grafik-Klasse zwei Jahre lang als Lehrer begleitet und zur feierlichen Zeugnisausgabe die Schulzeit mit Fotos und Anekdoten noch einmal Revue passieren lassen. Auch Dirk Böhme, der nach einigen Jahren als Honorardozent seit 2010 festangestellt damit der dienstälteste Lehrer an der Schule ist, schätzt den Absolventenjahrgang ganz besonders. "Es sind sehr engagierte, außergewöhnlich motivierte junge Leute, die mit ihren Ideen und ihrem freundschaftlichen Umgang miteinander sehr inspirierend auch für uns Lehrer waren", schätzt Dirk Böhme ein. "Die Schülergenerationen haben sich in den Jahren genauso verändert wie das Berufsbild, weil der Umgang mit Medien eine andere Bedeutung bekommen hat. Das erfordert Verantwortung und besondere Kompetenz, bietet aber auch Chancen", sagt Dirk Böhme. Alle 15 Schüler haben die Abschlussprüfung zum staatlich anerkannten Gestaltungstechnischen Assistenten bestanden und beginnen nun einen Job, ein anschließendes Studium, ein Auslandspraktikum oder eine aufbauende, spezialisierende zweite Ausbildung.

Auch für die Klasse der Sportassistenten ist die Ausbildungszeit in Angermünde mit der Zeugnisausgabe beendet. Einige der Absolventen erhielten gleichzeitig ihr Zeugnis zum Fachabitur, das sie parallel zur Ausbildung an der Schule absolvierten und damit nun an jeder Fachhochschule studieren können. Die Berufliche Schule Angermünde, die 2002 an den Start ging, ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule, die zwei Ausbildungsrichtungen in Assistenzberufen anbietet. Die Schüler, die aus ganz Brandenburg, Berlin und auch aus anderen Bundesländern kommen, schätzen die familiäre Atmosphäre, kleine Klassen, individuelles, praxisorientiertes Lernen und die moderne Ausstattung der Schule.

Für die Grafiker stehen unter anderem ein Filmstudio, ein Fotolabor und eine Siebdruckwerkstatt zur Verfügung. Sie gestalteten im Rahmen ihrer Ausbildung auch bereits für Auftraggeber der Region Werbematerial oder Messeausstellungen.

Die Sportassistenten können die große Ehm Welk-Sporthalle nutzen, verschiedene zusätzliche Lizenzen als Trainer oder für Rehasport erwerben, absolvieren Trainingscamps für Alpinski und für Windsurfen und kooperieren mit Angermünder Schulen und Sportvereinen. So gestalten sie unter anderem auch in diesem Sommer wieder ein Fußballferiencamp für Kinder.

Für das neue Ausbildungsjahr, das nach den Sommerferien beginnt, sind noch einige Plätze frei. Voraussetzung ist die Fachoberschulreife. Bewerbungsfristen gibt es nicht.