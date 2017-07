Spuren eines Baumeisters

artikel-ansicht/dg/0/

Wie Mensch und Biber zusammenleben können, darin haben der Breydiner Bürgermeister Peter Schmidt und der Verein Burg Breydin und Schlosspark Trampe schon seit Jahren Erfahrungen gesammelt, beispielsweise, als die ursprüngliche Allee durch den Park mit Lindenbäumen neu angelegt und erweitert wurde. Für Biber könnte eine solche Bepflanzung eine schmackhafte Futtervorsorge bedeuten. Die Tiere fällen die Bäume, um an das Blattwerk zu gelangen. Allerdings wurden die Linden in Abstimmung mit dem Naturschutz und dem Denkmalschutz bis zu einer Höhe von etwa einem Meter mit Drahtverhau versehen. Der Schutz funktioniert. "Wir haben nichts dagegen, wenn die Biber zum Beispiel eine Weide fällen, aber die wertvollen Bäume und die Allee wollen wir doch schützen", sagt Peter Schmidt. Um so mehr freut es ihn, dass es jetzt einen Biberbeauftragten beim Landkreis gibt, der in solchen Fällen weiterhelfen kann..

Im Schlosspark wurde in den zurückliegenden Jahren viel geschaffen, zum großen Teil gelang dies nur aufgrund des ehrenamtlichen Engagements der Vereinsmitglieder, wie Peter Schmidt sagt. Der Pflegeaufwand übersteigt jedoch schnell den finanziellen Rahmen eines Vereins. So konnte 2016 der Teich für insgesamt 190000 Euro entschlammt und der Schlamm entsorgt werden, weil diese Maßnahme zu 90 Prozent gefördert wurde. Vor rund zehn Jahren wurde die 1900 errichtete Parkbrücke vollständig saniert. Außerdem besorgt der Wasser- und Bodenverband Finowfließ regelmäßige Pflegemaßnahmen, damit die Gräben nicht zuwachsen. Ein Teil der Parkflächen gehört Privateigentümern. Einige von ihnen kümmern sich gleichfalls um die notwendige Pflege.

Die Spuren der Biberfamilie im Schlosspark sind unübersehbar. Einige Bäume, die an den Wegen stehen und angenagt wurden, mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Der Park wird von vielen Anwohnern und Besuchern von außerhalb gern aufgesucht.

Auch in der Landschaft sind übrig gebliebene Baumstämme zu sehen. Einige Dutzend kommen sicherlich zusammen, so Peter Schmidt. Außerdem hat der Biber im Uferbereich des Schlossteichs im Wurzelbereich stattlicher Bäume eine "Ausweichburg" angelegt. Der Bürgermeister berichtet, dass die Tiere immer dann in den Teich wechseln, wenn ihr Stammquartier trocken liegt. Dieses befindet sich hinter der Breydiner Burgruine. Das Biberquartier dort ist jetzt vom Grün überwachsen umgeben. Hohe verkahlte Bäume, die die lange Zeit im Wasser nicht überstanden haben, weisen auf die Biberburg hin.

Peter Schmidt sorgt sich jedoch um den gepflasterten Parkweg, der zu der Burgruine führt. Der erste Abschnitt des Weges ist bereits instand gesetzt worden. Der Rest soll jetzt an die Reihe kommen. Allerdings hat der Biber als unentwegter Baumeister bewiesen, wozu er in der Lage ist. Der Weg wurde an mehreren Stellen untertunnelt. In den Röhren steht das Wasser, ein Zeichen, dass die feuchten Flächen beiderseits des Weges miteinander verbunden sind. Die Agrargenossenschaft sei schon davor gewarnt worden, den Weg für die Tiertransporte zu nutzen, zu groß sei die Einbruchgefahr, so Schmidt. Werde der Weg ohne weitere Schutzvorkehrungen saniert, befürchtet der Bürgermeister, dass der Biber bald darauf auch die neue Pflasterung unterhöhlen wird. Deshalb sollen beiderseits Gitter in die Erde eingelassen werden, die die Grabungen unterbinden.

Für diese Lösung bedarf es entsprechender Unterstützung. Schmidt hofft darauf, dass die Ausgleichsmaßnahmen, die für den neuen Windpark in Breydin vom Landkreis festgesetzt werden, auch in der Gemeinde selbst zum Tragen kommen. Ein erstes Gespräch hierzu habe bereits stattgefunden. Angestrebt wird die Aufstellung des Windparks 2019. Dann könnte es vielleicht auch etwas mit der Restaurierung des Wegs werden.