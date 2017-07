Führung zum Thema "Reformation vor Ort"

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Brandenburg. Am Mittwoch, 5. Juli, findet um 14.30 Uhr im Gotischen Haus, Ritterstraße 86/ Johanniskirchplatz 4, eine interessante Führungen statt. Unter dem Titel "Die Reformation vor Ort - und ein starrsinniger Schwiegersohn..." werden interessante Personen vorgestellt und spannende Geschichten aus der Zeit der Reformation erzählt.

Neben einer allgemeinen Einführung in das Thema "Reformation" wird ein Überblick über die Reformation in Brandenburg an der Havel gegeben. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich diese Fragen bei der Führung zu beantworten.