Die Mücken-Sammlerin

Es könnte schließlich das eine Exemplar sein, das ihr neue Erkenntnisse liefert. Seit zwei Jahren ist die Berlinerin für den Leibniz-Forschungsverbund "Infections '21" als Doktorandin tätig. Der Zusammenschluss von 91 Einrichtungen hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen komplexen Ansatz zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu finden.

Ein möglicher Überträger dieser Krankheiten sind Stechmücken. Eva Heym untersucht nun: Welche Arten kommen in unserer Region vor und wann? Bei welchen Tieren saugen sie ihr Blut? Und welche Krankheitserreger finden sich in ihnen?

Welcher Ort würde sich für eine solche Untersuchung besser eignen als ein Zoologischer Garten? "Zoos sind ideal aufgrund der Bio-Diversität", wie es Eva Heym ausdrückt. Soll heißen: An nur wenigen Plätzen sind so viele Tierarten versammelt wie im Zoo. Die junge Forscherin, die in Rostock und Trier Biologie studierte, hat sich zwei Schauplätze für ihre Arbeit ausgesucht: den weitläufigen Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde und den kompakten Zoo von Eberswalde, der von Wald umgeben ist.

Zwei Mal im Monat kommt sie in die Barnimer Kreisstadt, um auf Mückenfang zu gehen - entweder mit einem Gerät, das an einen Handstaubsauger erinnert, oder einer hängenden Vorrichtung, die die Tiere mit Trocken-Eis anlockt. Genau wie der menschliche Atem setzt das Eis Kohlenstoffdioxid frei. Sind die Insekten erstmal vor Ort, werden sie von einem Ventilator angesaugt. 2000 Mücken hat sie 2016 auf diese Weise an beiden Standorten lebend gefangen.

Mit dem Zoo verbindet sie Erinnerungen aus frühester Jugend. "Ich war als Kind einmal hier", sagt Eva Heym. Sie weiß noch, dass das Tigergehege und eine große Rutsche Eindruck auf sie gemacht haben. "Aber wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich einmal hier arbeite, hätte ich das nicht geglaubt."

An diesen Zoo-Besuch hat sie sich auch erinnert, als sie nach einem Forschungsstandort außerhalb von Berlin gesucht hat. "Ich habe einfach angefragt bei Bernd Hensch", berichtet sie. Der Zoo-Leiter ist auch gleich angetan gewesen - sowohl vom Thema als auch von Eva Heyms Enthusiasmus. "Sie macht das mit Leib und Seele", sagt er.

Laut Hensch sind im Zoo schon etliche Studienarbeiten entstanden. "Wir möchten mit unserem Tierbestand auch Forschungsprojekte vorantreiben", sagt er. "Das ist uns eine Herzenssache." Gleichzeitig können die dabei gewonnenen Erkenntnisse dem Zoo auch ganz konkret weiterhelfen und zum Beispiel Aufschluss über den Ursprung von Erkrankungen liefern.

Tatsächlich hat Eva Heyms Arbeit bereits zu ersten Überraschungen geführt: Sage und schreibe 16 Stechmücken-Arten wies sie im Eberswalder Zoo nach. Das sei so nicht zu erwarten gewesen. Im nächsten Jahr soll die Doktorarbeit fertig sein. Und was dann? "Wenn ich mit Stechmücken weitermachen könnte, wäre das toll", sagt sie.

Kollegen von Eva Heym identifizieren eingesandte Mücken; mehr dazu: www.mueckenatlas.de.