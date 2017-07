Baubeginn an der B198

artikel-ansicht/dg/0/

Sie hatte es trotz Mikrofon und Lautsprecher nicht leicht, gegen den tosenden Verkehrslärm bei Klein Ziethen anzukämpfen. Denn fast in Kolonne donnerten am Montagmorgen Tanker, Lastwagen und Traktoren über die B 198, gefolgt von Pkw-Schlangen und Lieferwagen.

Der Ausbau der Strecke sei zwingend erforderlich aufgrund der gestiegenen Belastung "auch durch den erheblichen Industrie und Wirtschaftsverkehr", sagte Kathrin Schneider. Das Verkehrsaufkommen werde bis 2025 auf 6000 Fahrzeuge täglich prognostiziert. Vor allem die Schwedter Wirtschaft mit ihren Großbetrieben profitiere davon.

Zuerst entsteht ein Radweg direkt neben der Straße von Klein Ziethen bis zum Ziethener Kreuz. Anschließend wird die Strecke auf einer Länge von 3,6 Kilometern abschnittsweise dreispurig ausgebaut, um das wechselseitige Überholen zu ermöglichen. Außerdem muss die Fahrbahn auf einer Länge von fast einem Kilometer instandgesetzt werden.

Ganz glücklich ist mit dieser Lösung wohl niemand. Denn ursprünglich sollte der gesamte Abschnitt zwischen der Autobahn und dem Ziethener Kreuz als wechselseitige Überholvariante die Verkehrsflüssigkeit beschleunigen. Wegen enormer Kostenexplosion, wegen Umweltauflagen und Einwänden der Landwirtschaft kam nun ein Kompromiss zustande, bei dem der gesamte fünf Kilometer lange erste Bauabschnitt zwischen Autobahn und Groß Ziethen gestrichen wurde.

Ergebnis: Autos kommen keineswegs schneller nach Angermünde oder Schwedt. Rathaus, Wirtschaftskapitäne und Politiker knurren. "Es gibt Stimmen, die meinen, das Glas ist halb leer", fasst Frank Süsser vom Bundesverkehrsministerium die Kritikermeinungen zusammen. "Ich bin aber der Meinung, das Glas ist mehr als halb voll." Durch den Ausbau würden die fehlenden Überholspuren geschaffen. Hier habe die Politik einen Kompromiss nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot geschafft. Der Bund stellt 5,7 Millionen Euro zur Verfügung. Zwischendurch hatten sich die Trassenkosten auf fast 16 Millionen Euro verteuert. Also wurde gestrichen.

"Wir leisten hier einen hohen Beitrag zur Verkehrssicherheit", setzt Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen den Skeptikern die Vorteile auseinander. "Lastwagen dürfen ohnehin nur Tempo 60 fahren. Also schaffen sie es auch nicht, schneller nach Schwedt zu kommen. Aber für Pkws entspannt sich der Überholdruck an dieser Stelle."

Verkehrsministerin Kathrin Schneider sieht das Infrastrukturvorhaben viel globaler. Es ginge nicht nur um Schwedt, Angermünde oder umliegende Gemeinden, sondern um die grenzüberschreitenden Verflechtungen. Viel zu wenig sei in der Vergangenheit darauf der Blick gelenkt worden, auch nicht im eigenen Hause.

Jetzt steht der Region eine 15-monatige Vollsperrung von September 2017 bis Ende 2018 bevor. Autofahrer stöhnen schon. Die vor allem wegen der Tankertransporte großräumige Umleitung erfolgt über die Autobahnabfahrt Chorin. Das kostet Zeit und Nerven. Ursache sind neue Sicherheitsbestimmungen auf Straßenbaustellen, wodurch ein einseitiges Arbeiten nicht möglich ist.

Ein Riesenaufwand, den der Ex-PCK-Geschäftsführer Andreas Hungeling aus ökonomischen und ökologischen Gründen als "unsinnig" bezeichnet. Ein zunehmender Verkehr sei nicht erkennbar. Pkw würden nichts gewinnen. Die Rechnung gehe nicht auf.

"Der Spatz in der Hand ist uns aber lieber als die Taube auf dem Dach", so der Schwedter Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD). "Natürlich hätten wir uns mehr gewünscht." Und Landrat Dietmar Schulze (SPD) kritisiert, dass nicht einmal mehr der ebenso lange geforderte Schwedter Grenzübergang in den Verkehrswegeplänen enthalten sei. Doch die Schwedter geben nicht auf. "Wir werden darauf drängen, dass auch der fünf Kilometer lange Abschnitt, der jetzt dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, doch noch gebaut wird", so der SPD-Landtagsabgeordnete Mike Bischoff. "Wir werden dranbleiben."