Keime im Bernauer Trinkwasser

Bernau (MOZ) Nach dem Fund in Bernau-Lindow Ende der vergangenen Woche sind jetzt auch in anderen Teilen des Stadtgebietes Bakterien im Trinkwassernetz festgestellt worden. In nahezu ganz Bernau muss nun das Leitungswasser vor dem Verzehr abgekocht werden.

"Die Empfehlung zum Abkochen des Leitungswassers gilt für das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme von Schönow, Waldfrieden, Ladeburg, Waldsiedlung und Lobetal. Diese Ortsteile werden über einen anderen Versorgungsstrang beliefert. Dort ist das Trinkwasser in Ordnung", erklärt Jürgen Alscher, Technischer Leiter bei den Stadtwerken Bernau. Das städtische Unternehmen hatte als Geschäftsbesorger des zuständigen Wasser- und Abwasserverbands "Panke/Finow" am Montagnachmittag auf die neuerlichen Qualitätsprobleme beim Bernauer Trinkwasser hingewiesen.

Zuerst war die Verunreinigung des Wassers bei einer Routinekontrolle am vergangenen Donnerstag in Lindow bemerkt worden. Daraufhin waren umgehend weitere Proben in Bernau gezogen worden. Weil diese an einer Druckerhöhungsanlage ebenfalls positiv ausgefallen waren, weitete das Unternehmen die sogenannte Abkochanordnung nun auf nahezu das gesamte Stadtgebiet von Bernau aus. "Dies ist zunächst eine Vorsichtsmaßnahme, die wir in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt getroffen haben", beteuert Jürgen Alscher. "Wir gehen nicht von einer akuten Gefährdung der Bevölkerung aus."

"Wir setzen aktuell alle verfügbaren Kräfte ein, um einerseits die Bevölkerung zu informieren und andererseits die Ursache weiter einzugrenzen", versichert er. Denn wie die festgestellten coliformen Bakterien in das Leitungswasser kamen, ist noch unklar. Dass es mit den tagelangen starken Regenfällen zu tun haben könnte, schließt Jürgen Alscher aus. "Die erste Beprobung in Lindow fand vor dem großen Regen statt", weiß er.

Derzeit werden die betroffenen Leitungsabschnitte gespült und weitere Proben entnommen, um die Verunreinigung einzugrenzen. "Wir rechnen am Dienstag mit weiteren Untersuchungsergebnissen", sagte Alscher am Montagnachmittag.

Bis auf Weiteres soll das Leitungswasser in Bernau nur abgekocht genutzt werden. Das gilt sowohl für die Nahrungszubereitung als auch für das Zähneputzen. Dazu das Wasser einmal für drei Minuten sprudelnd aufkochen und langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen lassen. "Zum Duschen, für die Toilettenspülung und zum Wäsche waschen ist das Trinkwasser aus der Leitung ohne Einschränkung nutzbar", versichern die Stadtwerke.

Im Immanuel Klinikum Herzzentrum Bernau seien alle Trinkwasser-Zapfstellen gesperrt worden, sagt Andreas Neue, Beauftragter für Klima- und Arbeitsschutz. "Gefährlich wird es für die Patienten nur, wenn Colibakterien den Verdauungstrakt erreichen." In der Nacht vom Montag zum Dienstag war im Krankenhaus dennoch geplant, zur Sicherheit alle Wasserleitungen mit einer Chlorlösung zu spülen.

Informationen und Anfragen unter den Rufnummern 03338 61350, 61360 und 61370