Bad Schandau/Chemnitz (dpa) Rund 250 Schwimmer machen bis Mitte des Monats mit einer 575 Kilometer langen Staffel in der Elbe auf den hohen Wert sauberer Flüsse aufmerksam. Ein Chemnitzer setzt im kommenden Monat noch eins obendrauf: Joseph Heß will die Elbe von Bad Schandau (Sachsen) bis Hamburg in zehn Tagen im Alleingang bezwingen. Bevor er am 4. August in den drittlängsten Fluss Deutschlands springt, plant er eine Dreiländerquerung im Bodensee. Sozusagen zum Aufwärmen will er eine Strecke von rund 40 Kilometern absolvieren und dabei alle drei Anrainerstaaten passieren.