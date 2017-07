Zugang zum Festplatz bleibt frei

artikel-ansicht/dg/0/

Wie könne sichergestellt werden, dass nicht etwa unkontrolliert Schutt und Müll auf dem Areal abgeladen werden, fragte Bernd Krumbach (SPD). Auch ihr Unwesen treibende Randalierer seien in der Vergangenheit vermehrt zum Problem in Zehdenick geworden, wie auch die Stadtverwaltung einräumen musste, erinnerte Krumbach. So war Anfang Juni im Bauausschuss bekannt geworden, dass seitens der Stadt bereits 4000 Euro für die Behebung von Vandalismusschäden dieses Jahr ausgegeben werden mussten.

Auch seien ihm Gerüchte zu Ohren gekommen, dass erst jüngst nach dem auf dem Gelände veranstalteten Hafen- und Stadtfest Dreck und leere Flaschen das Areal verschandelt hätten. "Das hat der Veranstalter alles beräumen lassen", erklärte Stabsstellenleiter Dirk Wendland.

Wenn über die Sommermonate Wachschutz in der Innenstadt unterwegs sei, werde auch das Festgelände in die Kontrollgänge einbezogen, sagte Fachbereichsleiter Fred Graupmann. Eine täglich Überwachung könne allerdings nicht gewährleistet werden, fügt er hinzu. Womöglich lassen sich die Kontrollgänge des Wachschutzes durch jene der Politesse ergänzen, gab Waldemar Schulz (CDU) zu bedenken. Wenn diese im Stadtgebiet nach dem Rechten schaue, könne ihre Tour auch etwas ausgedehnt werden, so dass ihre Route über den Festplatz führt.

Eine Patentlösung habe auch er nicht, sagte Zehdenicks Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD). "Aber wir haben schon einmal nachgebessert", betonte er. Vergangenen Sommer, als noch keine Poller den Parkplatz von der Veranstaltungsfläche trennten, seien wiederholt Kfz-Spuren im Innenbereich festgestellt worden.

Der Parkplatz soll bewusst offengehalten werden. "Wir wollen keine Bezahlschranke", betonte Dahlenburg. Der Parkplatz bleibe öffentlich, ansonsten gebe es in Zehdenick Nord keinen. Nachgebessert werden müsse freilich noch bei der Beschilderung, die fehle nämlich noch im Detail. Womöglich schrecke Randalierer in Zukunft auch einfach die rege Nutzung des Festareals durch die Zehdenicker ab. "Bis auf wenige Tage haben wir über das Jahr Leben auf dem Gelände bis in die Abendstunden", so Dahlenburg, der auch auf den geplanten Umzug des Jugendclubs Bumerang auf das Areal anspielte.

Abschließend beraten und beschließen werden die Zehdenicker Stadtverordneten über das Thema bei ihrer Sitzung am 13.Juli.