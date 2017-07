artikel-ansicht/dg/0/

Der Steuerberater Joachim Schulz ist studierter Wirtschaftswissenschaftler, Diplomökonom. Er ist seit dem Jahr 2006 Mitgliedbei Rotary.

Vor den Klubmitgliedern kündigte Schulz in seiner kurzen, knackigen Antrittsrede an, dass er alle langfristigen Klub-Projekte während seiner regulär auf ein Jahr begrenzten Amtszeit weiter vorantreiben will. Dazu gehören unter anderem die Hilfe für das Netzwerk Gesunde Kinder, die Unterstützung der 24-Stunden-Kita in Schwedt, die Ausstattung von Schulen mit elektronischen Tafeln, sogenannten Whiteboards, die Patenschaft mit der Evangelischen Grundschule in Schwedt sowie der Schutzhütte.

Schulz wies darauf hin, dass der Rotary Club vor 20 Jahren in Schwedt gegründet worden ist. Das Ereignis soll am 21. Oktober an den Uckermärkischen Bühnen gefeiert werden. Dort soll auch der Startschuss für ein neues Rotary-Projekt „Kinder – Jugend – Bildung“ fallen.

Schulz-Vorgänger Thomas Hacker hatte zwei Jahre hintereinander als Präsident gedient.Er sprach bei der Übergabe der Amtskette von einer Bürde, die er seinem Nachfolger auf die Schultern lade. Hacker hatte mit seinem Vorstand den Club durch stürmische – oder wie er sagt „hakelige“ – Zeiten geführt und wieder stabilisiert. In seine Amtszeit fiel der Austritt eines Gründungsmitgliedes und Ex-Präsidenten.

Der nunmehrige Past-Präsident erinnerte daran, dass im Vorjahr 8000 Euro aufgebracht wurden, um mit 6000 Euro soziale Einrichtungen in der Heimat und mit 2000 Euro das internationale Rotary-Projekt Kampf gegen Polio (Kinderlähmung) zu unterstützen. Während des Clubabends überreichte Hacker an das Netzwerk Gesunde Kinder einen 1000-Euro-Scheck. Das Geld hatten Mitglieder auf der Messe Inkontakt gesammelt.