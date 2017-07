Bläser der Sächsischen Posaunenmission sind zurück!

artikel-ansicht/dg/0/

Gömnigk/Lübnitz (MZV) Es ist wieder soweit: Vierzehn Blechbläser der Sächsischen Posaunenmission haben erneut ihre Zelte am Klostersee in Lehnin aufgeschlagen, proben täglich in der benachbarten Kirche und bespielen mit ihren Instrumenten das Brandenburger Land.

Zum wiederholten Male kommen sie in die spätmittelalterliche Dorfkirche nach Gömnigk. Zu diesem Konzert am kommenden Sonnabend, 8. Juli, wird um 17.00 Uhr recht herzlich eingeladen! Die Gäste erwartet eine musikalisch spannende Reise durch die Vielfalt Blechbläsermusik und ein unterhaltsames Programm. Das gleiche Programm wird schon am Freitag, 7. Juli, in der Kirche zu Lübnitz aufgeführt.

Wer ist die sächische Posaunenmission? "Wir sind ein kirchenmusikalischer Verband, dem 441 ev.-luth. Posaunenchöre angehören. In diesen Chören musizieren 6.100 Bläserinnen und Bläser. Sie werden angeleitet und betreut vom Landesposaunenpfarrer, den Landesposaunenwarten und der Geschäftsstelle in Dresden. Die Sächsische Posaunenmission ist die größte instrumentale Laienmusikvereinigung Sachsens. Wöchentlich treffen sich 6.100 Bläserinnen und Bläser in 441 Chören zur Probe. Und es werden bei weitem nicht nur Posaunen geblasen - Trompeten, Flügelhörner, Baritone, Tuben und Waldhörner sind neben den Posaunen die gebräuchlichsten Instrumente in der hohen und tiefen Lage. Es ist kaum vorstellbar, aber wahr: zu großen Bläsertreffen haben schon 16.000 Bläser gleichzeitig musiziert, so zum Deutschen Evangelischen Posaunentag am 30. Mai bis 1. Juni 2008 in Leipzig im Zentralstadion. Das Wort "Mission" tragen wir im Namen,weil wir eine Mission, eine Aufgabe, einen Auftrag haben. Wir üben nicht nur für uns. Wir gehen nach draußen - in Krankenhäuser, auf Straßen und Plätze, zu traurigen und fröhlichen Anlässen und gestalten Gottesdienste. Als Christen wollen wir damit zeigen: Mit Jesus Christus im Herzen und auf den Lippen kann das Leben froher und getroster werden, auch in schwierigen Zeiten. Dies soll auch für andere hörbar sein. Auch das gibt's!"

Die Sächsische Posaunenmission knüpft die Fäden zwischen Alt und Jung. Heute, wo die Jugend und die "Alten" nur schwer zueinander finden, sitzen in den Chören Enkel und Großväter an einem Pult.