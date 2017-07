In Erinnerungen schwelgen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Knapp 70 Frauen und einige Männer entschieden sich am vergangenen Mittwoch Nachmittag für einen Besuch des "Hofgarten" Kinos inDoch galt ihr Interesse nicht dem laufenden Filmprogramm, sondern dem Doku-Streifen "Töchter ohne Väter", der auf Wunsch einiger Kurstädterinnen gezeigt wurde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586182/

Im Verlauf des Nachmittags rüttelten die 90 Filmminuten bei einem Großteil der anwesenden Damen viele Erinnerungen wach.

Die 2016 erschiene Dokumentation "Töchter ohne Väter" portraitiert neun Frauen, die kriegsbedingt vaterlos aufgewachsen sind. Ihre Väter starben an der Front, in der Kriegsgefangenschaft oder gelten seit Kriegstagen als vermisst. Die Leben der Töchter, die kurz vor oder während des Krieges geboren wurden, wurden vom Verlust des Vaters geprägt. Offen und teils sehr emotional erzählen die neun Frauen von den wenigen Erinnerungen an den Menschen, den sie zwar Vater nennen, aber nie wirklich als solchen kennen gelernt haben. Die ihnen unbekannt und fremd gebliebenen Männer beschreiben sie unter anderem als immer lachend, adrett gekleidet und liebevoll - als eine Traumgestalt, mit der ein tiefer Dauerschmerz verbunden ist.

Aber auch von einem unsichtbaren Band der Verbundenheit und Ängsten, die wiederum aus dem Satz "Vater ist gefallen" erwuchs, ist die Rede. Während die jung verwitweten Mütter nach dem Krieg oft ein besonders inniges Verhältnis zu den Söhnen aufbauten, empfanden die Töchter mangelnde Zuneigung und Herzenswärme. Später sahen sie sich vielfach mit der Frage konfrontiert, welche Rolle der Vater im Krieg gespielt haben mochte. Die ständige Suche nach Antworten prägte ihre Lebenswege.

Im Anschluss an den Film wird Regisseur Andreas Fischer im Rahmen einer Gesprächsrunde begrüßt. Er erzählt von den Gesprächen bei laufender Kamera, den Arbeiten am Film und eigenen familiären Erfahrungen, die ausschlaggebend für die Entstehung desselben und der bereits 2006 gedrehten Dokumentation "Söhne ohne Väter" waren. Nachdem derselbe angelaufen war, erhielt Fischer viel Post. Zumeist von Frauen, die ebenfalls ohne Väter aufgewachsen waren und die an ihn appellierten, auch diese Thematik zu bearbeiten.

Fischer dazu: "Ich wollte nicht aus dieser Welt scheiden, ohne auch diesen Film gemacht zu haben." Über die Autorin des Buches "Töchter ohne Väter" knüpfte er wiederum den Kontakt zu den portraitierten Frauen.

"Ich habe mich in dem Film wieder gefunden. Vieles ist deckungsgleich mit meinen Empfindungen", sagt eine der Damen im Publikum. Eine andere bemerkt: "Jetzt kommt alles wieder hoch". Wieder eine andere fasst in einem Satz zusammen, was viele denken: "Dieser Krieg wird uns bis zum letzten Atemzug begleiten".