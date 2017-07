Mehr in der Lohntüte - Durchschnittsverdienst steigt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburger Arbeitnehmer hatten 2015 brutto im Jahr mehr in der Lohntüte. Im Durchschnitt waren es 27 318 Euro; das sind 4,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt am Dienstag in Potsdam mitteilte. Dabei wurde in den kreisfreien Städten wie Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel durchschnittlich 28 997 Euro verdient. In den Landkreisen waren es knapp 2000 Euro im Jahr weniger.