Mutmaßliche Diebesbande gestellt und festgenommen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Als Spendensammler getarnte Diebe sind von der Polizei in Berlin-Mitte auf frischer Tat gestellt und festgenommen worden. Ermittler hatten die neunköpfige Bande zuvor am Montagnachmittag auf dem Gehweg der Straße Unter den Linden in Höhe des Zeughauses beobachtet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.