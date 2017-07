Was Betroffene unbedingt beachten sollten

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Auch wenn die Wassermassen mittlerweile zurückweichen - der Regen der vergangenen Tage hat in ganz Oberhavel Spuren hinterlassen. Und jede Menge Arbeit. Wir listen auf, was jetzt auf viele Haus- und Kellerbesitzer zukommt, welche Versicherungen greifen und wie die Wände und Böden schnellstmöglich vom Wasser befreit werden können.

¦ Die Kellerräume stehen unter Wasser. Was kann ich tun?

Wenn das Wasser besonders hoch steht, sollte man nicht vor einem Anruf bei der Feuerwehr zurückschrecken. Alternativ können sich Betroffene in den Baumärkten Schmutzwasser- oder Tauchpumpen besorgen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass es sich um einen Flachsauger handelt, denn dieser ermöglicht das Abpumpen von Wasser bis auf wenige Millimeter Höhe. Mit einem Schlauch können Kellerbesitzer das Wasser in den Garten ablaufen lassen - sofern nicht die Gefahr besteht, dass das Wasser von dort zurück in den Keller läuft.

Die verbliebenen Millimeter Wasser können mit Lappen und Eimern beseitigt werden. Auch ein Nasssauger kann dabei hilfreich sein. Allerdings: Nasssauger und Schmutzwasserpumpen sind in den Baumärkten kaum noch vorrätig. "Wir waren in dem Bereich fast leergekauft", berichtet Jens-Christian Strzoda, Marktleiter vom Globus-Baumarkt Germendorf. Am Montag kam per Express Nachschub. "So können wir zumindest die Notversorgung aufrechterhalten."

¦ Das Wasser ist abgepumpt - doch was tue ich nun gegen die nassen Wände und Böden?

Wichtig ist, sämtliches Inventar - also Teppiche, Schränke, Tische, Sessel und Kleinteile - aus den betroffenen Räumen zu entfernen. Wenn das Wasser nur kurz im Keller gestanden hat, reicht es oft schon aus, über mehrere Tage kräftig durchzulüften. Insbesondere moderne Betonkeller trocknen gut aus. Schwieriger ist es, wenn Gipskartonwände verbaut wurden: Diese saugen sich vergleichsweise schnell voll und müssen entweder mit einem Luftentfeuchter getrocknet oder sogar ersetzt werden.

In jedem Fall empfiehlt es sich, in den Räumen die Heizung auf die höchste Stufe zu stellen, so wird die Feuchtigkeit aus den Wänden an die Raumluft abgegeben. Über den Tag verteilte Stoßlüftungen sorgen dafür, dass die feuchte Luft nach draußen gelangt. Entsteht beim Lüften nicht genügend Durchzug, bieten sich Trocknungsgeräte und größere Luftentfeuchter an.

Bei gedämmten Estrichböden und Innendämmungen aus natürlichen Materialien sollte eine Fachfirma für Trockenlegung hinzugezogen werden. "In einigen Fällen müssen kleine Löcher gebohrt werden, um Wände und Böden komplett trocken zu legen", erklärt Michael Materka, Geschäftsführer der Materka Bau GmbH aus Oranienburg. Andernfalls könnte sich das Wasser im Mauerwerk stauen. "Da sich im schlimmsten Fall Schimmel bilden kann, sollte man zumindest mal einen Fachmann nachschauen lassen," empfiehlt Materka allen Betroffenen.

¦ Durchgängig heizen und Bautrockner laufen lassen? Dann explodieren doch die Heizungs- und Stromkosten!

Ja und nein. Normale Entfeuchter und eine durchlaufende Heizung am Maximum sorgen zwar kurzfristig für höhere Kosten. Die können aber über die Versicherung abgerechnet werden. Wichtig ist, sich die jeweiligen Zählerstände ab dem Beginn der Maßnahmen zu notieren und dann den Endstand aufzuschreiben. Die entstandenen Kosten können dann von der Versicherung übernommen werden. Wer für diesen Fall nicht versichert ist, kann auf die Kulanz der Energie- und Wärmeversorger hoffen. Das bestätigt der Geschäftsführer der Stadtwerke Oranienburg, Alireza Assadi: "Natürlich sind wir immer bereit, mit den Betroffenen die beste Lösung zu finden." Da es sich bei den kurzfristig höheren Verbrauchswerten um einen Einzelfall handelt, der "ja nicht jedes Jahr vorkommt", wie Assadi hofft, würden in diesen Fällen auch keine höheren Abschläge verlangt. "Die Kunden müssen keine Angst haben, dass sie höher eingestuft werden, nur weil sie durch eine Kellertrockenlegung kurzfristig höhere Kosten verursachen. Die Betroffenen müssen uns aber informieren, denn wir wissen ja nicht, bei wem so ein Fall vorliegt."

¦ Wer kommt für die Schäden am und im Haus auf? Wann zahlt die Versicherung?

Noch vor dem Aufräumen - möglichst sogar noch vor dem Abpumpen - muss die Situation für die Versicherung dokumentiert werden, am besten mit Fotos. Außerdem wird eine Liste der beschädigten Gegenstände erstellt.

Schäden direkt am Gebäude zahlt die Wohngebäudeversicherung - allerdings nicht in jedem Fall. "Die Versicherung greift nur, wenn die Elementarschadensversicherung integriert ist", erläutert Jutta Grüning, Generalvertreterin der Allianz Versicherung. Dieser Versicherungsbaustein deckt nahezu alle Schäden ab, die durch Regen verursacht werden, also auch die Überschwemmung im Keller. Für Möbel und Wertsachen in diesen Räumen kommt hingegen die Hausratversicherung auf. "Allerdings gilt auch hier: Erstattet wird nur in den Fällen, wo die Elementarschadensversicherung abgeschlossen wurde", fügt Grüning hinzu.

Maik Leichauer, zuständig für die Schadensregulierung bei der Mecklenburgischen Versicherung, weiß aber zu berichten, dass viele Versicherungsnehmer diese Versicherung gar nicht abgeschlossen haben. "Hier in der Region wird gerne darauf verzichtet - gerade weil so ein Wetter bei uns eigentlich gar nicht vorkommt." Betroffene, die nicht gegen die Regenschäden versichert sind, bleiben höchstwahrscheinlich auf den Kosten sitzen.

¦ Mein gesamter Kellerinhalt ist dank des Regens schrottreif. Wohin jetzt mit dem Müll?

Die Abfallwirtschaftsunion Oberhavel (AWU) bietet in diesen Fällen einen Schnellservice für Sperrmüll an. Unter der Hotline 03304 3760 können kurzfristig Termine vereinbart werden. Auch über die App der AWU soll es Infos dazu geben.

¦ Mein Haus ist verschont geblieben, doch mein Auto hat durch die überfluteten Straßen Schaden genommen. Zahlt die Kfz-Versicherung?

Hier unterscheiden die Versicherungen in zwei Fälle. Dazu nochmal Maik Leichauer: "War das Auto geparkt, ist es ein Fall für die Teilkaskoversicherung. Wer durch die überfluteten Straßen gefahren ist und so sein Auto selbst beschädigt hat, braucht in der Regel eine Vollkaskoversicherung."

¦ Mein Auto hat den Regen überstanden - nur mein Nummernschild fehlt! Was nun?

Autobesitzer können ihre verlorenen Kennzeichen ab Mittwoch in der Kfz-Zulassungsstelle im Raum 107 abholen, sollten aber ihre Zulassungsbescheinigung (Teil 1), ihren Personalausweis und eventuell eine Vollmacht mitbringen, falls die Schilder für jemand anderen abgeholt werden sollen. Laut Polizeisprecher Toralf Reinhardt wurden mehr als 400 Schilder in der Oranienburger Inspektion abgegeben. Nur 25 bis 30 seien bislang aber abgeholt worden. Wer ein neues Nummernschild benötigt, kann die Kosten über die Kaskoversicherung abrechnen.