Amt Nennhausen seit 25 Jahren

Nennhausen (MOZ) Das Amt Nennhausen wurde 1992 aus 16 westhavelländischen Gemeinden im damaligen Landkreis Rathenow zu einem Verwaltungsverbund geformt. Es hat nun sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Der Festakt fand am Montag in der Stechower Feldscheune statt.

Der Vorsitzende des Amtsausschusses, der höchsten politischen Nennhausener Institution, ergriff als erster das Wort. Michael Spieck sagte: "25 Jahre ist eine lange Zeit. Als 1992 das Amt Nennhausen gegründet wurde, mussten viele Befindlichkeiten überstanden werden. Auch hatte das Amt nicht soviel Glück mit seinen ersten zwei männlichen Amtsdirektoren. Dann kam die Entscheidung, 2006 eine Dame an die Spitze der Amtsverwaltung zu stellen. Das war dann mit Angelika Thielicke ein Glückstreffer. Sie lenkte zehn Jahre die Geschehnisse im Amt Nennhausen bis Dezember 2016. Auch danach haben wir uns wieder für eine Frau entschieden. Im Januar 2017 wurde Ilka Lenke neue Amtsdirektorin. Im Augenblick sind wir mit der Entscheidung glücklich."

Der Jugendarbeit sprach Spieck seine Hochachtung aus. Nennhausen sei ein lebendiges Amt. Viele Vereine Ehrenamtler und schließlich die Feuerwehr würden das gesellschaftliche Leben fördern, meinte der Amtsausschussvorsitzende. Aber nicht alles sei gut. So kritisierte Michael Spieck die Einführung der doppelten Buchführung, Doppik genannt: "Es sieht gut aus, kostet viel Geld und bringt nichts. Eine Gemeinde wie eine Firma abzurechnen halte ich persönlich für Nonsens."

Amtsdirektorin Ilka Lenke kam im Anschluss zu Wort. Sie begann ihre Rede mit einem Wilhelm-Busch-Zitat: "Es ist ein lobenswerter Brauch, wer was Gutes bekommt, der bedankt sich auch". Daran angelehnt bedankte sich die Amtsdirektorin bei ihrer Vorgängerin. Auch für Lenke hat die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern einen hohen Stellenwert. Sie bescheinigt der Jugendarbeit im Amtsbereich eine hohe Qualität. "Nicht nur die Schule und die Kitas auch die Jugendfeuerwehr und die Sportvereine leisten hier Großartiges. Das Amt Nennhausen ist eine Gemeinschaft von 16 Orten, die alle ihre eigene individuelle Qualität haben", so Ilka Lenke. Deshalb sollen die Geschenke, die das Amt zum Jubiläum bekam, zu Gunsten der Jugendfeuerwehr versteigert werden. Über diesbezügliche Zahlen will die Verwaltungschefin während der nächsten Sitzung des Amtsausschusses am 11. Juli sprechen.

Ebenso mit einem Zitat begann Landrat Roger Lewandowski seinen Redebeitrag: "Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt". Mit diesen Worten Dantes reiste Lewandowski in seiner Rede durch die 16 Orte des Amtsbereichs und erzählte, was ihm dort besonders gefällt. Ob die älteste Bockwindmühle Brandenburgs in Bamme, die Papierfabrik in Kriele, der Gutspark in Liepe oder die Stechower Dorfkirche - für alle diese Projekte engagieren sich Bürger. Besonders erwähnenswert fand Lewandowski das Nennhausener Schloss, welches mit dem schönen Park und seinen Veranstaltungen ein hohes Ansehen im Havelland und darüber hinaus genieße. Es sei längst zu einem kulturellen Zentrum in Land und Landkreis geworden. Dafür dankte er der Familie von Stechow.

Auch Großtrappen haben es dem Landrat angetan: "Ich habe nicht gewusst, dass so viele Menschen Lust darauf haben, die Trappen zu beobachten. Ich selbst hatte noch nicht das Glück eine zu sehen", erzählte er. "Wenn ich Nennhausen höre, denke ich an vieles, was den Landkreis Havelland ausmacht", sagte Lewandowski. In dem Zusammenhang lobte er die "Abendrot-Kita" in Garlitz. "Sie ist einzigartig im Landkreis. Damit werden Voraussetzungen geschaffen, junge Leute hier zu halten oder hier her zu holen. Auch der Landkreis wird einiges dafür tun, um das Leben in den Gemeinden zu verbessern."

So sprach er sodann über die anstehende Neukonzeptionierung des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) für den ländlichen Raum und die Bereitstellung von Breitbandverbindungen.