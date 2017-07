Deutsch-kanadisches Konsortium setzt Erdölsuche fort

artikel-ansicht/dg/0/

Guhlen/Berlin (dpa) Die Erdölsuche am Schwielochsee wird fortgesetzt. Das deutsch-kanadische Central European Petroleum (CEP) hat vom brandenburgischen Landesbergbauamt einen entsprechenden Bewilligungsantrag erhalten, erklärte eine Unternehmenssprecherin und bestätigte einen Bericht der "Märkischen Oderzeitung" (Dienstag). Unter anderem sollen bei Guhlen (Dahme-Spreewald) und in der Gemeinde Tauche (Oder-Spree) weitere Bohrungen unternommen werden. Damit sei noch lange nicht klar, ob die CEP in Zukunft tatsächlich eines Tages in die Förderung einsteige, unterstrich sie.