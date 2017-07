"Ideen stören immer"

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (MOZ) Auf den ersten Blick scheint es nicht zusammenzupassen: Diese große Neugier auf die Welt, die Frage, was ein anderer Ort aus der eigenen Arbeit machen kann, und dann dieser Rückzug in die Einsiedelei. Christiane Bergelt hat in Nürnberg und London studiert, war in Island und Italien. Seit sechs Jahren jedoch wohnt die aus dem Erzgebirge stammende Künstlerin nun am äußersten Ortsrand von Chorin(Barnim) - einsam, fast versteckt, zwischen Wald und Wiese, dort, wo sich Fuchs und Hase so sprichwörtlich "Gute Nacht" sagen.

"Ich will immer gern an andere Orte gehen", versucht die 35-Jährige eine Erklärung. "Aber die Basis spielt eine große Rolle für mich - und die ist hier." Das Haus, in dessen gläserner Veranda Christiane Bergelt sich ihr Atelier eingerichtet hat, gehört ihrer Familie. Es sei "ein guter Ort", sagt sie. "Ich bin hier schon als Kind gewesen." Zurück aus England, habe sie in Richtung Berlin gehen wollen - so kam das gut eine Autostunde von dort entfernte Grundstück wieder aufs Tableau. "Es ist schön, jederzeit in die Stadt, dann aber auch wieder zurückkehren zu können", erläutert Christiane Bergelt. "Berlin hat eine hohe Intensität, die manchmal schwer auszuhalten ist. Das hier bringt mich runter, hier kann ich gut arbeiten. Vielleicht entspricht es mir einfach mehr, etwas abgeschieden zu sein."

Die Ruhe und Konzentration zu finden, die Christiane Bergelt für ihre Arbeit braucht: In Chorin ist das kein Problem. Denn erst während des Malens, sagt sie über sich selbst, "finde ich heraus, worum es geht, was ein Bild ist": "Ich arbeite nicht mit einem Konzept. Mich interessieren Sachen, die ich mir nicht ausdenken kann, die eher dann passieren, wenn ich von einer Vorstellung wegkomme."

Jedes Bild, das entsteht, ist für Christiane Bergelt so "das Überbleibsel eines langen Prozesses". Nicht mehr, nicht weniger. Ob der letzte Pinselstrich wirklich der letzte sei, wisse sie dabei nie. "Die Bilder werden im Hängen fertig." Nicht das Gefühl zu haben, "es stimmt", sei dabei allerdings schwer auszuhalten.

Etwas allein und mit seinen Händen zu machen - das hat Christiane Bergelt schon als Kind begeistert. "Den Kunstunterricht in der Schule fand ich toll, und zu Hause habe ich dann immer weitergearbeitet", erinnert sie sich. Als sie später an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg ihr Studium der Freien Malerei aufnahm, sei das "wie ein Ankommen" gewesen: "Plötzlich waren da Leute, die auch das machten, was ich mache. Ich kam in einen geschützten Raum, in dem man seine eigene Handschrift entwickeln konnte."

Nach ihrem Abschluss 2009 wollte die Malerin dennoch etwas ganz anderes sehen, eine anderssprachige Kunstmetropole für sich austesten. "London bot sich da an, zumal ich ein Stipendium bekommen hatte." In der britischen Hauptstadt, am Chelsea College of Art & Design, habe sie sich noch einmal völlig neu orientieren müssen. "Der Unterricht war viel theoriebasierter, der Zeitdruck größer, die Geschwindigkeit der Stadt schneller." Und das, wo sie selbst eher langsam arbeite ...

In Chorin kann sie das nun. Sonst eher im "sehr großen" und "sehr kleinen" Format zu Hause, hat Christiane Bergelt dort im vergangenen Jahr einen Mittelweg für sich gefunden. Zwischen 25 und 30 Zentimeter messen ihre Arbeiten jetzt, manchmal etwas mehr. "Ich habe begriffen, dass das das Format ist, das hier möglich ist", sagt sie mit einem Blick zum Atelierfenster, vor dem gerade das sommerliche Grün explodiert. "Es spiegelt die Dichte und Intensität, die ich habe, wenn ich hinausschaue."

Gegenständliches findet sich dabei vor allem auf neueren Arbeiten selten. Hier mal ein Bein, dort ein Arm, Menschengruppen sind allenfalls angedeutet. "Mich bewegen Körper", sagt Christiane Bergelt dennoch. "Wie sie sich begegnen. Wie sich zueinander verhalten und kommunizieren." Vordergründig aus stellt sie es nicht.

Das Malen als Prozess, als Experiment, das die Überraschung nicht ausschließt: Öl, Acryl und Gouache sind dabei Christiane Bergelts Begleiter, Papier ihr bevorzugter Untergrund. Sie mag dessen Verletzlichkeit: "Jede Spur ist sichtbar." Im vergangenen Jahr hat sie zudem das Drucken für sich entdeckt. "Es gibt mir ein neues Verständnis für die Fläche, die Grenze auch in der Malerei." Eine Grenze, die zugleich neue Räume öffnen kann.

Sie künstlerisch zu erkunden, treibt Christiane Bergelt seit jeher an. Habe sie eine Vorstellung davon, wie etwas aussehen könnte, werde das "nie ein Bild", umreißt sie ihre Arbeitsweise. Natürlich gebe es auch Ideen: "Aber die stören immer." Um am Ende, wie sie zugibt, doch notwendig zu sein - und sei es nur, um sich an ihnen abzuarbeiten.

Ihre Bilder sind für Christiane Bergelt zusammengehörig, oft malt sie an mehreren Gruppen parallel. An einigen wird sie während des sechsmonatigen Stipendiums weiterarbeiten, das mit dem Nachwuchsförderpreis des Landes Brandenburg im Rahmen des Brandenburgischen Kunstpreises verbunden ist, der ihr in diesem Jahr zugesprochen wurde. "Ich will mich auf eine Raumveränderung einlassen, wieder in größerem Format arbeiten", erläutert sie.

Stipendien, gibt Christiane Bergelt unumwunden zu, schaffen für sie als Künstlerin "schon Erleichterung". "Ich versuche, das wie eine Art Grundeinkommen zu sehen", sagt sie mit einem Lächeln. Etwas, dass das Ausprobieren leichter macht.

Auch von Techniken: Den Siebdruck zum Beispiel möchte die Wahl-Brandenburgerin gern von Grund auf lernen, irgendwann vielleicht Bücher machen, die künstlerische Zeichnungen und Texte miteinander verbinden. Ansonsten wünscht sie sich in ihrer Arbeit vor allem Beständigkeit. "Dass ich das alles weiterhin meistern und aushalten kann." Um es dann so lange zu machen, wie es geht. "Mal sehen", sagt Christiane Bergelt geheimnisvoll, "welche Bilder dann noch auftauchen."

Gruppenausstellung "solo:total: nicht ohne", Vernissage: 27. Juli, 19 Uhr, August Contemporary, Auguststr. 82, Berlin-Mitte

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung zum Kunstpreis am 16.Juli, 12Uhr, dann bis 8.10., Di-So 10-18 Uhr, Schloss Neuhardenberg. Fernsehporträt über Christiane Bergelt, "Brandenburg aktuell", RBB, Sonnabend, 19.30 Uhr