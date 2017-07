artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586199/

"Ich bin nicht der Mensch für die Idylle": die Künstlerin Sylvia Hagen in ihrem Arbeitszimmer in Altlangsow

Doch schauen wir auf die Wissenschaft. Liebe, verletzte, missverstandene, missbrauchte, betrogene oder unerwiderte Liebe, ist der häufigste Grund, warum Menschen einander ermorden. Liebe, so liest man in den Büchern des renommierten forensischen Psychiaters Andreas Marneros, ist das gefährlichste Gefühl. Er hat für den Mord an einem Menschen, der von seinem Intimpartner umgebracht wird, das Wort Intimizid erfunden. "Welche Abgründe erstrecken sich zwischen der Schönheit der ersten Begegnung und dem apokalyptischen Moment, in dem das Böse den Vorhang der gemeinsamen Bühne schließt? Zwischen dem Schönen und dem Bösen liegt ein ganzes Bündel von Emotionen, Prozessen, Handlungen, Traumatisierungen, Hoffnungen und Interaktionen zwischen beiden Intimpartnern." Das liest sich wie der Vorspann für einen abgründigen Liebesroman. Ist aber aus Maneros' Fachbüchern entnommen.

Mit dem, was er als Bündel von Gefühlen und Traumatisierungen beschreibt, hat sich Hauptmann im "Bahnwärter Thiel" auseinandergesetzt und Kleist in der "Penthesilea". Und von beiden Texten wiederum hat sich die Bildhauerin und Grafikerin Sylvia Hagen inspirieren lassen. Zum Thiel hat sie gezeichnet und sich Penthesilea plastisch genähert. Für diese bildhauerische Arbeit wird sie in diesem Jahr mit dem Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung und der Stiftung Schloss Neuhardenberg ausgezeichnet. Beide Texte, sagt sie, würden sie ungeheuer angreifen. Beide forschen sie, was Menschen in den Intimizid treibt. Hat Thiel seine zweite Frau erschlagen und dem gemeinsamen Baby die Kehle durchgeschnitten, weil er den Tod seiner ersten nie überwunden hat? Oder ist es Rache, die ihn treibt, weil Else nicht auf Thiels Erstgeborenen aufgepasst hat, der vom Zug überfahren wurde? Haben Elses Demütigungen schon viel früher die Saat dafür gelegt, dass sich Liebe in Hass verkehrt?

Man wird nicht fertig mit diesem Text, sagt Sylvia Hagen. Wie auch. Das gefühlsmäßige Versagen ist seit Hauptmann nicht von der Welt verschwunden. Wer hat nicht wenigstens einmal seine Bedürfnisse über die seiner Kinder gestellt - um seinen beruflichen Ehrgeiz, seinen Egoismus oder sein Ruhebedürfnis zu befriedigen?

Ist Thiel ein böser Mensch? Würde man nicht sagen, wenn man sich ansieht, wie Sylvia Hagen ihn gezeichnet hat: als einen Typen, den die Angst den Kopf auf den Rumpf drückt und dem die Bitternis des Lebens Furchen ins Gesicht gepflügt hat. Aber in seine dunklen Augenhöhlen schaut man wie in die Krater ruhender Vulkane. Es rumort in der abgründigen Dunkelheit. Die Zeichnung gehört zu einem Zyklus, an dem Sylvia Hagen im vergangenen Jahr während eines Gerhart-Hauptmann-Symposiums auf der Burg Beeskow gearbeitet hat. Hauptmann brennt ihr schon lange unter den Nägeln.

Das ist mit Kleist nicht anders. Seine Penthesilea reizt sie schon seit Langem. "Ist das nicht eine faszinierende Frau?", fragt die Bildhauerin. Eine Frau, die sich zwischen Gesetz und Selbstbestimmung, Verstand und Gefühl zerreißt. Sie kann nicht einfach mit Achill, ihrem Sehnsuchtsmann, mit glühendem Herzen und heißen Gedanken romantisch in den Sonnenuntergang reiten. Sie, die Königin der Amazonen, hat sich den Riten ihrer Mütter zu unterwerfen, deren Sinn keiner mehr versteht, aber auch keiner hinterfragt. Und am Ende zerfleischt sie gemeinsam mit ihren Hunden ihren Liebsten und ist dabei Opfer wie er. "Beschädigt sind sie beide", sagt Sylvia Hagen, die im Februar ihren 70. Geburtstag gefeiert hat. Und so hat sie sie geformt und in ihrer Zerstörtheit vereint. Achill krümmt sich in seiner Zerfetztheit. Penthesilea versucht, den Schutzschild ihrer Haut zu durchbrechen. Und ist zugleich in sich gefangen, ist im selben Moment ein Bild der Stärke und der Schwäche. Sie habe bei dieser Plastik auch an die afrikanischen Frauen gedacht, die von der Flüchtlingswelle nebenan in Seelow angespült wurden und ihre farbenprächtigen Kleider und Kopftücher wie Königinnen tragen, sagt die Künstlerin. Nach außen wirken sie stolz und erhaben. Aber wer weiß schon, welche Wunden und Ängste sie unter ihren leuchtenden Gewändern verstecken und tief in ihrem Innersten verbergen.

Wie das Leben scheinbar unvereinbare Gegensätze zusammenzwingt oder ausbalanciert, damit setzt sich die in Altlangsow im Oderbruch wohnende Bildhauerin seit Jahren auseinander. Das ist vielleicht auch biografisch bedingt. Bevor sie einst auf die Kunsthochschule in Berlin-Weißensee wechselte, war sie dabei, Ärztin zu werden. Das Experiment, Widersprüchliches zusammenzubringen, ließ sie Figuren formen, die in ihrer Verletztheit ungeheure Kraft entfalten, die gleichzeitig gepanzert und entblößt, geschunden und erhaben wirken.

Man kann es so sehen: Diese Figuren sind im Aufstand gegen die Welt, in die sie geworfen sind. Sie schlagen dabei keinen Krawall. Aber sie fügen sich auch nicht den Umständen, igeln sich nicht in Harmonie ein. "Ich wohne vielleicht idyllisch, aber ich bin nicht der Mensch für Idylle", sagt Sylvia Hagen trocken. Die Welt sei nun einmal in einem beklagenswerten Zustand, und die Bildhauerin wolle und müsse mir ihrer Arbeit darauf reagieren. So wie bei Achill und Penthesilea. Sylvia Hagen hält deren Geschichte für "hochgradig aktuell". Weil es dabei nicht nur um eine komplizierte Liebe geht, sondern auch um unterschiedliche Religionen, "die nicht zusammenkommen können". Nächstenliebe predigen viele. Aber wehe, der Nächste ist kein Rechtgläubiger.

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung am 16. Juli, 12 Uhr, dann bis 8.10., Di-So 10-18 Uhr, Schloss Neuhardenberg. Fernsehporträt über Sylvia Hagen, "Brandenburg aktuell", RBB, Sonnabend, 19.30 Uhr