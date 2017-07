"Ich ertaste Räume"

artikel-ansicht/dg/0/

Perwenitz (MOZ) Die Barke liegt zugewachsen im Gestrüpp. Drei Jahre ist es her, dass die Malerin Eva Paul mit ihrer erwachsenen Tochter Ines durch das Unterholz im Wald von Zentralportugal stromert und dabei das bemalte Bötchen entdeckt. "Es war wunderschön und lag versteckt im Gebüsch." Wie es dort hinkam? Wer es dort abgelegt hat? In Eva Paul löst die Begegnung mit dem Fundstück eine Kettenreaktion aus: "Es ist wie eine Quelle, die ich angestochen habe. Die Gedankenspiele gingen los. Die Barke als Übergangssymbol zwischen Leben und Tod. Die Verortung in einem Land zwischen Sein und Nichtsein, dazu das Boot, das uns hinüberträgt." Sie beginnt einen Zyklus zum Thema Barke und verändert die Größe ihrer Bilder. Seither malt sie Miniaturen, nicht nur, aber oft.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586202/

Neun Werke aus dem Zyklus "Im Tal der Barke" gefielen der Jury des Brandenburgischen Kunstpreises der Märkischen Oderzeitung und der Stiftung Schloss Neuhardenberg so gut, dass sie Eva Paul mit dem Preis für Malerei ausgezeichnet haben. 7,5mal neun Zentimeter messen die Ölgemälde, die das schwimmende Gefährt in unterschiedlichen Landschaften und Bedeutungen zeigen. Mal hängt der Himmel dunkelblau, mal durchziehen ihn Wolkenstreifen, mal wirkt er, als trüge er eine schwere Last. Immer ist ein Mensch zu sehen; seine Beziehung zur Barke reicht von dem Boot als Schutzraum oder Arbeitsgerät bis zur Vereinsamung von beiden.

Pauls' Kunst - nicht nur im Barke-Zyklus - ist es, immer auch etwas Uneindeutiges, Undeutliches zu fixieren. Als würde sich ein Taifun zusammenbrauen, erkennt der Betrachter auf einem der ausgezeichneten Werke eine bedrohliche Wolke über der Barke. Oder ist es ein Schwarm von Insekten? Gefährdet er den Menschen, der durch ein Seil mit seinem Boot verbunden scheint, gerade dabei abzulegen oder kurz nach seiner Ankunft? Ist er vielleicht nur eine flüchtige Erscheinung?

In ihren aktuellen Arbeiten tauchen außerdem Tiere auf. "Bedrohlich oder als Helferlein", konstatiert die 66-Jährige, die mit Katzen und Pferden in der Kulturmühle Perwenitz im Havelland zu Hause ist. Und ergänzt deren Bedeutung: "Ohne Tiere hätte ich nicht überlebt."

Geboren 1951 in Radebeul, ist die zierliche Eva ein eigenwilliges Kind. Ihre Mutter Lucie, eine lebenslustige und patente Geschäftsfrau, und ihr Vater Helmut, ein Bauingenieur, leben ein großbürgerliches Leben in der kleinen DDR - mit Klavier und vielen Festen. "Meine Mutter hat es geschafft, dass immer etwas los war", erinnert sich die Tochter. "Als Kind war mir das zu viel, ich habe mich oft im Schrank oder unter dem Tisch versteckt und wollte von den Gästen nicht beachtet werden."

Als der Vater die Familie verlässt, ist Eva elf. Und erinnert sich genau. "Damals waren die Straßen ja noch leer. Ich sah ihn die Straße hinuntergehen und so, wie er um die Ecke verschwand, verschwand er aus meinem Leben." Zehn Jahre ohne Kontakt folgen. Zehn Jahre, in denen Eva nach der zehnten Klasse eine Art Hauswirtschaftslehre in der Klosterschule Wernigerode absolviert. Es herrscht eine knallharte Hierarchie, wie beim Militär. "Dort habe ich meinen Glauben an das Christentum verloren."

Es folgt die Ausbildung zur Positiv-Retuscheurin in Dresden, eine harte Lehre, die viel Durchhaltevermögen erfordert und damit eine der Grundlagen für ihre künstlerische Arbeit legt: "Ich arbeite ja manchmal jahrelang an einem Bild." Ab 1977 studiert Eva Paul Malerei in Leipzig. Nach zwei Jahren verlässt sie Universität und Land. Mit ihrem damaligen Mann schwimmt sie von Ungarn durch die Donau ins frühere Jugoslawien, ein lebensgefährliches Unterfangen. "Im Moment der Flucht, wenn du nicht mehr zurück kannst, hatte ich keine Angst. Es war plötzlich eine klare Stille in mir."

Sie geht nach West-Berlin, bewirbt sich an der damaligen Hochschule der Künste - wegen der Flucht ohne Empfehlungen oder Papiere - und wird gleich zum Aktzeichnen geschickt. Ein Test. Ihre Arbeiten sind so gut, dass sie sofort in die Fachklasse des aus Halle stammenden Malers Hermann Bachmann aufgenommen wird.

Lange lebt Eva Paul mit ihrer Tochter in Berlin-Kreuzberg, vor 17 Jahren zieht sie ins Brandenburgische. "Ich war nie wirklich ein Städter." In Perwenitz verbinden sich Leben und Arbeit, der Weg zwischen Küche und Atelier beträgt nur ein paar Schritte. Die blinde und taube Katze Maja erhält dort ihr Gnadenbrot, auf der Koppel nebenan grasen die Pferde. Eva Paul hat kein Auto, keinen Fernseher und keinen Computer. Sie strahlt intuitives Wissen aus, tiefe Verbundenheit mit der Natur und eine Spiritualität, die sich in ihren Bildern auf fesselnde Weise niederschlägt. Ihre Landschaften laden zum Verweilen ein, und doch ist da noch viel mehr als nur ein Abbild, eine Ahnung - wovon? Lichtpunkte erzeugen Irritationen, Schemen verwirren und lassen Bilder im Kopf entstehen.

"Ich kratze an den Schichten, trage erneut auf, nehme Abstand, kratze wieder und schaue, was sich zeigt." Die Oberfläche der Bilder hat ihre eigene Landschaft, schrundig ist sie und gezeichnet. "Ich arbeite im Kreis", erklärt Eva Paul und zeigt auf die verschiedenen Mal-Orte im Raum. Immer im Stehen, wechselt sie von den Miniaturen zu einem größeren Bild und wieder zurück. "Die Sachen, die ich male, kommen von selbst, die kommen aus dem Bild. Ich ertaste die Räume."

Ihre Ideen und Entwürfe sammelt sie in einem Skizzenbuch. Manchmal sind es nur Wörter, die sie notiert, oft verarbeitet sie Träume in ihren Bildern, "so, wie ich das fühle und erfasse". Sie fotografiert nie. Die Landschaften, die der Betrachter zu kennen meint, hat sie in sich. Natürlich ist sie viel draußen, der Tiere wegen und auch, weil es einfach zu ihrem Alltag gehört.

"Leben ist. Wir wissen nichts", sagt Eva Paul. Eine Frau von Weisheit und Wärme, die von einem Moment zum anderen zwischen Leinwand und bedürftiger Katze wandelt, buddhistische Meditationen praktiziert und sich freuen kann, als wäre sie noch das Mädchen, damals in Radebeul. Damals, als sie dachte, sie würde einen Indianer heiraten - schließlich stammt Karl May aus ihrer Stadt und das Grab ihrer Großeltern liegt neben dem des berühmten Schriftstellers.

Freuen, zum Beispiel über die feinziselierten Ohrringe, die sie sich kürzlich gekauft hat, Mondstein in Gold gefasst. Den Schmuck wird sie tragen, am 16. Juli in Neuhardenberg, wenn ihr der Brandenburgische Kunstpreis überreicht wird. Und ihre Bilder anschließend an exponierter Stelle in der großen Kunstpreis-Ausstellung zu sehen sind. Sie empfindet die Auszeichnung als Bestätigung ihrer Arbeit: "Dass das der richtige Weg ist, den ich gehe."

Ihre Tochter Ines wird in Neuhardenberg dabei sein. So, wie vor drei Jahren, als sie mit ihr die geheimnisvolle portugiesische Barke entdeckt hat. Mitten im Gestrüpp.

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung am 16. Juli, 12 Uhr, dann bis 8.10., Di-So 10-18 Uhr, Schloss Neuhardenberg. Fernsehporträt über Eva Paul, "Brandenburg aktuell", RBB, Sonnabend, 19.30 Uhr