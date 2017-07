Stromversorgung in Leegebruch steht wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (dpa) Die Stromversorgung in der von massiven Regenfällen heimgesuchten Gemeinde Leegebruch bei Oranienburg läuft seit Dienstag wieder. "Alle Haushalte haben wieder Elektrizität", erklärte Oberhavel-Sprecher Ronny Wappler am Dienstag. Probleme mache weiterhin die Kanalisation. Bis zu 500 Haushalte seien teilweise von der Abwasserentsorgung abgeschnitten, hieß es. Hintergrund hierfür sei die besondere Lage der Gemeinde in einer Senke. Das Vakuum-Entwässerungssystem mit Pumpen an jedem Hausanschluss laufe noch nicht.