Wasser von unten und oben

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Die Leute haben Spaß, das ist die Hauptsache - und der gute Zweck", so Ingolf Bahr aus Warnau. Er war einer der beiden Steuermänner, die seit Freitagabend (19.00 Uhr) an der 24-Stunden-Drachenbootfahrt teilnahmen. Das war ein Beitrag zum Sommerfest des Rathenower Vereins Red Eagles, dem seit November auch Drachenbootfahrer als eigene Sektion angehören. Es regnete, mal mehr, mal weniger, als es 24 Stunden lang im Takt vom Alten Hafen zum Leuchtturm am Optikpark und zurück ging.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586208/

Wer mitfahren wollte, bezahlte das in Form einer Spende. Je mehr Runden, um so höher der Betrag. Der Erlös der Aktion sollte zu gleichen Teilen an den "Brandenburger Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) und an das Rideplatz-Projekt am Körgraben gehen. Mit einem Drittel der Einnahmen sollten die Ausgaben für das Fest gedeckt werden.

Insgesamt elf Teams unterstützten die "Monsterdrachen" der Red Eagles bei ihrer Charity-Aktion. Mit dabei war auch "Das Amt", ein Drachenbootteam mit Mitarbeitern des Spandauer Bezirksamts. Über ein Dutzend am Ufer verteilte Scheinwerfer wiesen den Weg. Da es in Drachenbooten sowieso feucht werden kann, war Wasser von oben kein Problem.

Das eigentliche Fest am Samstag auf dem Edwin-Rolf-Platz hatte dagegen wetterbedingt nur wenige Gäste. Dabei war der gebotene Programmmix aus Sport und Musik sehr unterhaltsam. Unterdessen wurde bis zum Abend weiter gepaddelt. "Wie viele Runden ich insgesamt gefahren bin, kann ich gar nicht sagen", so Madeleine Kuckel aus Göttlin, die die Aktion durch eigenen Schweiß unterstützte. "Ich weiß nur, dass ich gerade mal 1,5 Stunden geschlafen habe."

Um 18.30 Uhr, natürlich bei Regen, gingen die "Monsterdrachen" in die letzte Runde von 2,4 Kilometern und wurden um 19.00 Uhr mit Beifall empfangen. Damit hatten es die Drachenbootsportler der Red Eagles geschafft, das Boot 24 Stunden in Bewegung zu halten. Endergebnisse wurden auf dem Festplatz verkündet: Insgesamt wurden 87 Runden und 216,4 Kilometer gefahren. Fünf Runden trug "Das Amt" bei. Deshalb erhielten den "Honigprinz"-Pokal für das fitteste Team und den "American Monster"-Pokal für die drei schnellsten Runden.

"Das war eine Top-Leistung", lobte Hauptsponsor Fred Meier und löste trotz gewonnener Wette seinen Einsatz ein. "Ich bezahle den `Monsterdrachen´ gern die Startgebühren für ihre Rennen für ein Jahr." Der Rathenower Taxi-Unternehmer hatte die Stadtverwaltung heraus gefordert und gewettet, dass die "Monsterdrachen" die 24-Stunden-Drachenbootfahrt schaffen werden. "Wir sind gern Verlierer und laden mindestens 20 Kinder der Förderschule Spektrum einen Tag in den Optikpark und zum anschließenden Eisessen in Steckelsdorf ein", so Hauptamtsleiter Jörg Zietemann in Vertretung des Bürgermeisters.

Für den "Brandenburger Wünschewagen" und die Freizeit- und Sportanlage "Rideplatz" gab es jeweils einen Spendenscheck in Höhe von 212 Euro.