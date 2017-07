artikel-ansicht/dg/0/

Juba (dpa) Im Südsudan missbrauchen Bürgerkriegsparteien Menschenrechtlern zufolge die akute Lebensmittelknappheit als Kriegswaffe. Die Kämpfer von Regierung und Opposition schnitten die Essensversorgung in bestimmten Gebieten der Region Equatoria im Süden des Landes teils gezielt ab, wie Amnesty International in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht erklärte. Zudem plünderten sie systematisch Märkte und Häuser. Rund sechs Millionen Südsudanesen - etwa die Hälfte der Bevölkerung - haben UN-Angaben zufolge nicht genügend zu essen. Das Land steht am Rande einer Hungersnot.