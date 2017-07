artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nur in Sachsen-Anhalt stehen Jugendliche noch öfter ohne Abschluss da: Berlin zählt nach Daten des katholischen Wohlfahrtsverbands Caritas beim Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss bundesweit zu den Schlusslichtern. 9,3 Prozent der Schulabgänger in der Hauptstadt machen diesen Abschluss nicht, wie der Caritas-Verband für das Erzbistum Berlin am Dienstag anhand einer aktualisierten Bildungsstudie mitteilte. In Sachsen-Anhalt liegt die Quote laut Angaben bei 9,9 Prozent, im Bundesschnitt bei 5,9 Prozent. In Berlin ist der Anteil der Jugendlichen ohne Abschluss im Vergleich zu den beiden Jahren zuvor stärker als im Bundesschnitt gewachsen.