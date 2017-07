Mein blind Date mit dem Leben

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Abi ist nah, Zeit sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Saliya fängt gerade damit an, da grätscht ihm das Leben dazwischen. Wegen einer Netzhautablösung wird der junge Mann fast blind. Doch seine Träume will Saliya trotzdem nicht begraben. Und so bewirbt er sich wie eine Gesunder beim "Bayerischen Hof" in München um einen Ausbildungsplatz. Der Personalchef lässt sich täuschen, Saliya war auf den Termin gut vorbereitet. Doch klappt das auch im Alltag? Sein neuer Freund Max wird eine starke Stütze und man glaubt es kaum, aber die Umwelt bekommt überhaupt nicht mit, dass der junge Mann so gut wie blind ist. Auch Laura nicht, die sich in den Azubi verliebt. Doch keine Frage, ewig wird der seine Scheinfassade nicht aufrecht erhalten können.